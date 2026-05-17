이범석, 선거사무소 개소식…"시민 뜻으로 반드시 승리"

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500여 명 참석 성황…"열린 소통공간으로 캠프 운영"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 이범석 청주시장 후보는 17일 청주시 상당구 서문동에 위치한 선거사무소에서 '캠프 개소식 및 필승 결의대회'를 열고 본격적인 선거체제에 돌입했다.

이날 행사에는 국민의힘 소속 청주시 각급 후보들과 시민 등 500여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

이범석 선거캠프 개소식. [사진=이범석 캠프] 2026.05.17 baek3413@newspim.com

이범석 캠프는 이번 6·3 청주시장 선거 승리를 위한 전초 기지로서 기능하는 한편, 시민 누구나 자유롭게 방문해 의견을 나눌 수 있는 열린 공간으로 운영될 예정이다.

캠프 측은 생활 민원부터 다양한 지역 현안까지 시민과의 소통 창구로 활용하겠다는 계획이다.

이 후보는 인사말에서 "청주시장은 시민 곁에서 시민을 위해 일하는 풀뿌리 민주주의의 실현자"라며 "여의도 정치에 휘둘리는 자리가 아니라 시민 중심의 시정을 펼쳐야 한다"고 강조했다.

이어 "공약은 시민의 요구를 담은 약속"이라며 "구호에 그치는 공약이 아니라 실질적인 혜택으로 이어지는 실천 가능한 공약을 제시하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "원팀으로 뜻을 모아준 시민들께 감사드린다"며 "시민들의 선택이 헛되지 않도록 반드시 승리로 보답하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com