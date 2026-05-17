"도솔산~갑천호수공원 연결"…서철모, 서구 연결 '달빛거닐길' 공약

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월평·갈마·내동·변동·도마동·갑천호수공원 연결

"낮엔 힐링·밤엔 안전한 감성 산책길"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 서철모 국민의힘 대전 서구청장 후보가 월평동부터 도마동까지 서구 도심을 하나의 녹지 산책축으로 연결하는 '달빛거닐길' 조성 공약을 내놓으며 생활밀착형 도시 재편 구상을 공개했다.

서철모 후보는 17일 주민생활친화 공약 발표를 통해 월평동·갈마동·내동·변동·도마동을 지나 도솔산과 갑천생태호수공원을 연결하는 대규모 산책길 조성 계획을 밝혔다.

공약 발표하는 서철모 국민의힘 대전 서구청장 후보. [사진=서철모 후보 캠프] 2026.05.17 gyun507@newspim.com

'달빛거닐길'은 단순 보행로 개념을 넘어 서구 도심 곳곳의 녹지와 생활권을 하나의 축으로 연결하는 것이 핵심이다. 낮에는 도솔산 숲길과 갑천생태호수공원을 연계한 도심형 힐링 공간으로, 밤에는 경관조명과 안전시설을 강화한 야간 감성 산책길로 조성하겠다는 구상이다.

특히 서 후보는 서구 곳곳에 '도심 10분 산책코스'를 함께 조성해 주민들이 집 가까이에서 자연과 휴식을 누릴 수 있도록 하고 노후 경관조명 정비를 통해 밤길 보행 환경도 개선하겠다고 강조했다.

그는 "도시 경쟁력은 결국 주민 일상의 질에서 나온다"며 "차를 타지 않아도 집 앞에서 안전하게 걷고 쉬고 즐길 수 있는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

이와 함께 생활 인프라 확대 방안도 제시했다. 도마동 보건지소 설립을 추진해 의료 접근성을 높이고 행정복지센터 신설 및 정비 과정에서는 주민 커뮤니티 기능을 대폭 강화해 주민 소통과 문화활동 거점으로 활용하겠다는 계획이다.

또 갑천생태호수공원 역시 단순 휴식 공간을 넘어 주민 참여형 문화·여가 프로그램이 운영되는 생활형 커뮤니티 공간으로 발전시키겠다고 설명했다.

서철모 후보는 "좋은 행정은 거창한 구호가 아니라 주민들이 매일 걷는 골목과 산책길, 안심하고 다닐 수 있는 밤거리에서 체감된다"며 "달빛거닐길을 통해 서구의 도시 품격과 주민 삶의 만족도를 동시에 높이겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com