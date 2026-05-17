임태희 후보 "초·중·고 맞춤형 '학부모 교육' 대폭 강화한다"

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자녀 교육 정보 갈증 해소…맞춤형 강좌부터 전문 상담까지 원스톱 지원

초·중·고 생애주기별 커리큘럼 및 AI·디지털 인성 등 '미래 역량 강의' 무료 제공

시공간 제약 없는 온라인 강의 확대… 맞벌이·취약계층 등 촘촘한 지원망 구축



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 후보는 17일 초·중·고 맞춤형 '학부모 교육'을 대폭 강화하겠다고 밝혔다. 이는 자녀 교육에 대한 정보 갈증을 해소하기 위해 맞춤형 강좌와 전문 상담을 포함한 원스톱 지원 체계를 구축하기 위한 것이다.

임태희 후보는 초·중·고 맞춤형 '학부모 교육'을 대폭 강화하겠다고 밝혔다. [사진= 임태희 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

임 후보는 "부모는 누구나 처음이기에 자녀의 성장은 설렘과 걱정을 동시에 동반한다"고 언급하며, '첫 등교부터 고교 졸업까지'의 단계별로 꼭 필요한 정보를 제공하기 위해 학부모 교육 강화를 계획하고 있다고 말했다.

미래교육캠프는 학부모들이 명확한 기준과 필수 정보를 확보할 수 있도록 초·중·고의 '생애주기 맞춤형 커리큘럼'을 더욱 고도화할 예정이다. 또한, AI 맞춤 지도법, 올바른 스마트폰 사용법과 AI·디지털 인성 교육을 포함한 '미래 역량 강의'를 전문가들이 무료 제공하기로 했다.

온라인 강의도 확대해 맞벌이 가정과 취약계층, 다문화가정이 소외되지 않도록 지원망을 구축할 방침이다. 이러한 학부모 교육은 '경기학부모지원센터'에 의해 총괄되어 진행된다.

센터는 학부모 교육, 상담, 정책 참여와 디지털 정보 제공의 핵심 거점 역할을 할 계획이다. 특히 전문 상담 기능을 확대해 온라인 접속이나 전화 등을 통한 부모-자녀 간의 소통 지원 및 양육에 대한 상담도 가능하게 할 예정이다. 또한, 학부모의 참여를 이끌어내기 위해 가정통신문 등을 활용한 홍보도 강화할 방침이다.

임 후보는 "학부모는 우리의 아이들 미래를 함께 구축해가는 가장 중요한 교육공동체"라며, "정보 부족으로 불안해하는 일이 없도록 교육청이 직접 나서 학부모 교육 시스템을 완성할 것"이라고 강조했다.

beignn@newspim.com