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[핌in수원] 한화 파격, 노시환 데뷔 첫 리드오프 출격..."1번에서 부담 없이 쳤으면"

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  • 한화가 17일 수원 KT전에서 노시환을 데뷔 후 처음 1번타자로 선발 기용했다.
  • 최근 타격 절정인 노시환은 5월 타율 0.328에 6홈런 16타점으로 중심타자에서 리드오프로 타순을 옮겼다.
  • 선발 류현진은 이날 승리 시 한·미 통산 200승에 도전하며, 포수는 최재훈이 맡고 허인서는 선발에서 제외됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[수원=뉴스핌] 남정훈 기자 = 3연승을 달리고 있는 한화가 파격적인 승부수를 던졌다. 중심타자 노시환이 프로 데뷔 후 처음으로 1번타자로 선발 출격한다.

한화는 17일 수원 KT위즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 KT와의 주말 3연전 마지막 경기를 앞두고 선발 라인업을 공개했다. 한화는 앞선 두 경기에서 모두 승리하며 위닝시리즈를 확보했고, 이날 승리로 스윕과 4연승까지 노린다.

[서울=뉴스핌] 17일 수원 KT전에서 리드오프로 나서는 한화의 노시환. [사진 = 한화 이글스] 2026.05.17 wcn05002@newspim.com

한화 김경문 감독은 이날 노시환(3루수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-이진영(중견수)-이도윤(2루수)-김태연(1루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 타순을 구성했다. 선발 투수는 류현진이다.

가장 눈길을 끈 건 단연 노시환의 리드오프 배치다. 그동안 3, 4, 5번 등 중심 타선을 소화했던 노시환이 선발 1번 타자로 나서는 처음이다. 2020년 5월 8일 고척 키움전에서 대타로 한 차례 1번 타순에 들어선 적은 있지만, 선발 출전은 이번이 처음이다.

노시환은 부산수영초-경남중-경남고를 졸업한 뒤 2019 KBO 신인드래프트 2차 1라운드 전체 3순위로 한화 유니폼을 입었다. 이후 줄곧 중심타선에 배치됐다. 프로 통산 864경기 3500타석이 넘는 동안 단 한 번도 리드오프로 선발 출전하지 않았다.

한화 김경문 감독은 경기 전 "강백호가 워낙 좋은 타격감을 보여주고 있어서 4번에 배치했다"라며 "노시환도 1번에서 조금 더 편하게 치라는 의미로 타순을 바꿨다"라고 설명했다.

최근 한화 타선은 상승세를 타고 있다. 특히 노시환의 방망이가 뜨겁다. 시즌 초반 다소 부진했지만 최근 완벽하게 살아나는 분위기다. 노시환은 올 시즌 34경기에서 타율 0.252, 7홈런, 25타점, OPS(출루율+장타율) 0.755를 기록 중이다.

노시환의 4월 타율은 0.195에 머물렀지만, 5월 들어 타율 0.328에 6홈런 16타점을 쓸어 담으며 반등에 성공했다. 최근 10경기 성적은 타율 0.450(40타수 18안타), 5홈런, 15타점으로 절정에 가깝다.

[서울=뉴스핌] 한미 통산 200승에 도전하는 한화 류현진. [사진 = 한화 이글스] 2026.05.17 wcn05002@newspim.com

이날 경기의 또 다른 관심사는 류현진의 대기록 도전이다. 류현진은 KBO리그 통산 121승, 미국 메이저리그(MLB) 통산 78승을 기록 중이다. 이날 승리를 추가하면 한·미 통산 200승 고지를 밟게 된다.

국내외 프로 무대를 통틀어 한국 투수가 200승을 달성한 사례는 송진우의 210승이 유일하다. 류현진이 승리를 거둘 경우 한국 야구 역사에 또 하나의 의미 있는 이정표가 세워진다.

김 감독 역시 류현진의 대기록 달성을 기대했다. 그는 "기록은 빨리 세워야 한다. 안 그러면 시간이 걸린다"라며 "타자들도 최근 좋은 모습을 보여주고 있는 만큼 오늘도 잘해줄 것으로 믿는다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 16일 수원 KT전에서 홈런을 기록한 한화 허인서. [사진 = 한화 이글스] 2026.05.17 wcn05002@newspim.com

한편 최근 뜨거운 타격감을 자랑 중인 포수 허인서는 이날 선발 라인업에서 제외됐다. 허인서는 최근 12경기 연속 안타 행진을 이어가는 등 맹타를 휘두르고 있지만, 선발 투수가 류현진이라는 점에서 선발 라인업에서 제외됐다.

김 감독은 "류현진이 던질 때는 최재훈이 나간다"라며 "허인서는 아직 배워야 할 부분이 많지만 기대 이상으로 잘해주고 있다. 다만 포수라는 포지션은 들뜨면 팀에도 영향이 간다. 칭찬은 시즌이 끝난 뒤에 더 해주고 싶다"라고 말했다.

wcn05002@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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