대구시, 파워풀대구페스티벌 재도약 위해 시민 의견 듣는다

8일부터 2주간 축제 혁신 위한 온·오프라인 소통 창구 운영

자원봉사·기획자 등 실무자 대상 '축제 파트너스' 심층조사 병행

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구광역시는 지난 4월 전문가 포럼에 이어 오는 18일부터 29일까지 대구대표축제인 '파워풀대구페스티벌'의 발전 방향을 모색하기 위한 시민 의견 수렴에 나선다고 17일 밝혔다. 이번 의견 수렴은 앞선 전문가 논의를 바탕으로 시민들이 체감하는 '대구다움'을 축제 정책에 구체적으로 담아내기 위해 마련됐다.

설문조사는 다양한 계층의 의견을 수렴하기 위해 온·오프라인 방식을 병행한다. 온라인에서는 대구시 소통 플랫폼 '토크대구'를 통해 설문조사를 실시하고 오프라인에서는 대면 조사를 통해 연령과 지역별로 균형 있는 의견을 파악할 예정이다.

이와 함께 '토크대구'를 활용한 온라인 공론장도 운영한다. 대구시가 축제 정체성과 관련한 핵심 의제를 제시하면 시민들은 댓글로 자유롭게 의견을 나눌 수 있다. 이를 통해 축제에 대한 광범위한 여론을 청취하고 '공감(좋아요)' 기능으로 시민 선호도도 확인할 계획이다.

대구시는 파워풀대구페스티벌 재도약 위해 시민 의견 듣는다. 2026.05.17 yrk525@newspim.com

아울러 현장의 목소리를 보다 깊이 있게 반영하기 위해 '축제 파트너스' 심층조사도 실시한다. 그간 지역 축제 현장에서 자원봉사와 콘텐츠 기획 등으로 활동해 온 실무 참여자를 대상으로 현장 불편 사항과 개선 의견을 수렴해 축제의 내실을 다지겠다는 취지다.

대구시는 이번 소통 과정을 통해 모인 시민 의견을 종합적으로 분석해 향후 대구대표축제의 핵심 전략 수립에 적극 활용할 방침이다.

황보란 대구광역시 문화체육관광국장은 "축제의 성공은 기획의 전문성만큼이나 시민들의 공감과 참여가 중요하다"며 "대구대표축제인 파워풀대구페스티벌이 새롭게 거듭날 수 있도록 설문조사에 시민 여러분의 많은 참여와 소중한 의견을 부탁드린다"고 말했다.

yrk525@newspim.com