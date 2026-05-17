'과르디올라 체제에서만 FA컵 3번째 우승' 맨시티, 첼시에 1-0 승리

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=영국 프로축구 리그 프리미어리그(PL) 맨체스터 시티(맨시티)가 잉글랜드 축구협회(FA)컵에서 첼시를 꺾고 우승을 차지했다.

맨시티는 17일(한국시간) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 첼시와 2025-2026시즌 FA컵 결승전에서 1-0으로 우승을 차지했다. 2022-2023시즌에 이어 3년 만이자, 펩 과르디올라 감독이 부임한 이후 세 번째다.

[영국 런던 로이터=뉴스핌] 맨시티 앙투안 세메뇨가 17일(한국시간) 영국 웸블리 스타디움에서 열린 첼시와 2025-2026시즌 FA컵에서 골을 넣고 기뻐하고 있다. 이 골은 결승골이 됐다. 2026.05.17 willowdy@newspim.com

맨시티는 경기 초반부터 주도권을 잡았지만, 골은 나오지 않았다. 첼시도 리스 제임스와 말로 귀스토의 빠른 역습으로 슛을 넣었지만 맨체스터 시티 마테우스 누녜스가 이를 걷어내며 막혔다.

결국 양 팀은 전반을 득점 없이 마무리했고, 맨시티는 오마르 마르무시 대신 마티스 셰르키를 투입했다. 이게 통했는지 후반 26분 앙투안 세메뇨가 엘링 홀란의 크로스를 받아 골을 넣은 것이 골망을 흔들며 리드를 챙겼다.

첼시도 후반 28분 롱스로인 후 엔소 페르난데스가 박스 안의 공에 슈팅을 시도했지만, 크로스바를 넘어가며 반격에 실패했다. 이후에도 첼시가 번번이 동점 기회를 놓쳤고, 맨시티가 우승을 차지했다.

맨시티는 지난 시즌 크리스털 팰리스에 패하며 준우승에 머물렀다. 하지만 이번 시즌 첼시에 승리를 거두며 지난 시즌의 아쉬움을 털어냈다.

한편, 이번 우승으로 맨시티는 '도메스틱 트레블(리그·FA컵·리그컵 우승)' 달성 조건에 단 하나만을 남겼다. 지난 3월 리그컵인 카라바오컵 결승전에서 아스널 상대 2-0으로 승리를 챙긴 바 있다.

맨시티는 이날 기준 PL 2위(승점 77·24승7무5패)로, 1위 아스널(승점 79)과 승점 2점 밖에 차이가 나지 않는다.

willowdy@newspim.com