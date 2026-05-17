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2026.05.17 (일)
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[핌in인천] LG 끝내기 패, 함덕주에 장현식도 빠진 필승조...불펜진 재정비 시급

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  • LG가 16일 SSG전에 3-4 끝내기 패를 당하며 불펜 공백이 드러났다
  • 마무리 유영찬 시즌 아웃·장현식·함덕주 부진으로 필승조 전력이 붕괴됐다
  • 염경엽 감독이 볼 많은 투수 2군 경고했지만 LG 마운드 불안은 계속되고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[인천=뉴스핌] 유다연 기자=2년 연속 통합 우승을 노리는 LG 마운드에 빨간불이 켜졌다. 시즌 초 '필승조' 역할을 했던 선수들이 부진, 부상으로 1군 엔트리에서 모두 사라졌다. 그 공백이 여실히 드러났다.

LG는 16일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 2026 KBO리그 정규시즌 경기에서 3-4 끝내기 패배를 당했다.

[서울=뉴스핌] LG 장현식. [사진=LG트윈스] 2026.05.17 willowdy@newspim.com

LG는 9회초까지 3-2로 앞섰지만, 9회말 마운드에 오른 배재준이 연속안타를 내주며 무사 1, 3루 실점위기를 맞았다. 최정에게 희생타점까지 내주며 3-3 동점 상황이 됐다. 하지만 LG는 배재준에게 마운드를 맡겼고 결국 2사 1루 상황에서 채현우가 2루타를 쳤다. 1루에 있던 정준재가 홈까지 들어갔고, LG는 끝내기 패배를 당했다.

이날 경기 전 필승조였던 장현식이 부진으로 1군 엔트리에서 말소됐다. 장현식은 전날(15일) 인천 SSG와 경기에서 7-3으로 LG가 앞선 8회 1사 1, 2루 상황에서 마운드를 이어받았다. 첫 번째 타자 김재환에게 안타를 내주며 1사 만루 위기에 몰렸고 최지훈에게 홈런을 맞았다.

장현식은 지난 12일 잠실 삼성전에서도 만루포를 내주며 패전투수가 됐다. 2경기 연속 만루홈런을 내주자, 결국 LG 염경엽 감독은 장현식을 전력에서 제외했다.

'디펜딩 챔피언' LG는 2년 연속 통합 우승을 목표로 내세웠다. 하지만 시즌 초반부터 불펜 이곳저곳에 빨간불이 들어오고 있다. 

LG 마무리 유영찬이 지난달 24일 잠실 두산전 중 우측 팔꿈치 통증을 호소하며 갑자기 교체됐다. 이후 우측 팔꿈치 주두골 피로골절 때문에 핀 고정술이 필요하다는 진단을 받았다. 장기 결장으로 시즌 아웃됐다.

[서울=뉴스핌] LG 유영찬. [사진=LG 트윈스] 2026.05.17 willowdy@newspim.com

올 시즌 유영찬은 13경기에서 11세이브(1패), 평균자책점 0.75를 기록 중이었다. 그야말로 정석 같은 마무리 투수의 모습을 보여주고 있었지만, 갑작스러운 부상에 발목을 잡혔다.

필승조 일원이던 좌완 투수 함덕주가 일시 마무리로 나서긴 했지만 부진으로 엔트리에서 말소됐다. 올 시즌 17경기 나서서 1승 1패, 2홀드, 1세이브, 평균자책점 7.43을 기록했다. 지난 12일 잠실 삼성전에서 장현식이 내준 만루포로 1-5 뒤지고 있는 9회 등판한 상황에서도 함덕주는 제 공을 던지지 못했다. 아웃카운트 하나도 제대로 잡지 못한 함덕주는 당시 5피안타(1피홈런) 1사사구 4실점(4자책)을 기록했다.

염 감독은 함덕주 말소와 함께 "우리 팀은 이제 카운트 싸움을 못 하고 '볼볼'하는 투수는 누구든 2군으로 내려보낼 생각"이라며 "공격적으로 던져야 이길 수 있다. 안 맞으려고 이리저리 도망 다니다 보면 결국 불리한 카운트에서 억지로 넣다가 맞는다. 그럴 바에 차라리 초구부터 스트라이크를 던져 대결하는 게 낫다"고 직접적인 일침을 날렸다.

강팀을 넘어 '왕조'를 이루기 위해 강한 필승조는 필수다. 염 감독도 이 부문을 강조했다. 2011시즌부터 2014시즌까지 4년 연속 통합 우승이라는 전대미문의 기록을 세운 삼성도 당시 정현욱, 안지만, 권혁, 권오준, 오승환 등으로 이어지는 철벽 불펜진이 있었기에 가능했다. LG 역시 '왕조'를 말하고 있지만, 사령탑의 강한 메시지에도 LG 마운드는 여전히 불안한 모습이다다. LG의 고민이 깊어지고 있다. 

willowdy@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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