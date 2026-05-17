우리은행, 남대문·강남·홍대에 '우리 이음상담센터' 개점

평일 오후 9시, 주말 오후 6시까지 상담서비스 운영

대출, 자산관리, 은퇴 설계 등 맞춤형 금융 상담 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 고객의 금융 고민 해결에 중점을 두고 서울 남대문, 강남, 홍대 등 3곳에 '우리 이음상담센터'를 선보이기로 했다고 17일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 15일 서울 중구 남대문로 소재 신남문빌딩에서 '남대문 이음상담센터' 개점식을 열었다. 참석자들이 개점을 기념해 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 유순종 남대문 이음상담센터 전문역, 이해광 우리은행 개인그룹장, 문남엽 남대문시장 상인회 대표, 박칠복 서울남대문시장㈜ 대표, 정진완 우리은행장, 김두영 남대문 이음상담센터 전문역. [사진=우리은행]2026.05.15 dedanhi@newspim.com

우리은행은 지난 15일 서울 중구 남대문로의 신남문빌딩에서 '남대문 이음상담센터' 개점식을 열었다. 이날 행사에는 정진완 우리은행장을 포함해 박칠복 서울남대문시장(주) 대표와 문남엽 남대문시장 상인회 대표가 참석해 센터의 출발을 축하했다.

이 상담센터는 기존의 은행 영업점과는 달리 금융상품 판매보다 고객의 금융 문제 해결에 중점을 둔 특화된 상담 공간이다. 은행 영업시간에 방문이 어려운 고객을 위해 평일에는 오후 9시까지, 주말에는 오후 6시까지 상담 서비스를 운영해 접근성과 편의성을 높였다.

센터에서는 고객의 상황과 요구를 세심히 분석해 대출, 자산 관리, 은퇴 설계 등 생애주기 전반에 걸친 맞춤형 금융 상담을 제공한다. 우리은행은 오랜 현장 경험과 금융 전문성을 지닌 인력을 배치해 단순한 안내를 넘어 실질적인 해결 방법을 제시하는 서비스를 운영할 계획이다.

남대문 이음상담센터는 대한민국의 대표 전통시장인 남대문시장 근처에 위치해 상인, 소상공인, 근처 직장인 등의 금융 문제를 지원하는 역할을 하게 된다. 강남과 홍대 상담센터도 각 지역 특성에 맞춘 서비스를 제공할 예정이다.

정진완 우리은행장은 "우리 이음상담센터는 고객에게 금융상품을 판매하기 위한 공간이 아니라, 고객의 금융 고민을 해결하는 데 집중하는 상담 중심 채널"이라며 "고객과 은행, 지역사회와 금융을 연결하는 따뜻한 소통공간으로 자리 잡도록 하겠다"고 말했다.

또한, 우리은행은 전국 12곳에서 '우리 소상공인 종합지원센터'를 운영하며 소상공인과 자영업자를 위한 금융 상담과 경영 지원을 진행하고 있다. 향후에도 지역사회와 고객 간 연계를 강화한 금융 서비스를 확대할 계획이다.

dedanhi@newspim.com