전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.17 (일)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

김태승 코레일 사장 "고속철도, SRT 브랜드 폐지하고 KTX로 일원화"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 코레일 김태승 사장이 14일 통합 고속철 준비를 밝혔다
  • 오는 9월 SRT와 통합해 브랜드를 KTX로 일원화한다
  • 노후 열차 교체비와 적자 해소가 최대 현안으로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김태승 코레일 사장 기자간담회
SRT 브랜드 폐지하고 KTX로 통일
노후 열차 교체 등 정부 지원 촉구
"자회사 통폐합, 생각보다 빠를 것"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 통합 고속철도 출범을 앞둔 한국철도공사(코레일)가 대국민 서비스 확대와 경영 내실화라는 두 마리 토끼 잡기에 나선다. 성공적인 철도 통합으로 승객들의 편의를 높이는 한편, 노후 열차 교체에 대비해 안정적인 재무 기반을 다지겠다는 구상을 내놨다.

김태승 코레일 사장이 지난 14일 열린 기자간담회에서 기자 질의에 답변하고 있다. [사진=공동취재단]

◆ 15년 만의 통합, 브랜드는 'KTX'로…"수서발 좌석 든든"

김태승 코레일 사장이 지난 14일 열린 기자간담회에서 "에스알과의 통합을 성공적으로 완수해 한국 철도가 국민 이동권을 보장하는 대중교통으로 제자리에 서게 하겠다"고 말했다. 지난 3월 16일 부임한 김 사장은 1961년 전북 고창에서 태어난 김 교수는 서울대 경제학과를 졸업했다. 인하대 물류전문대학원장과 전 경기개발연구원 부원장으로 근무했으며 코레일이 발족한 철도발전위원회의 위원장도 맡은 바 있다.

올해 코레일의 최우선 과제는 오는 9월로 예정된 에스알과의 통합이다. 정부는 지난해부터 국민 편의 확대와 철도 안전 문제를 해소하겠다는 명목 아래 통합을 적극적으로 추진해 왔다. 당초 올해까지 단계적 통합을 추진할 예정이었으나, 계획이 앞당겨지면서 곧 통합 운행을 앞두고 있다.

김 사장은 "올해 9월이면 조직도, 운행도, 앱(애플리케이션)도 통합된 완벽한 통합 체제를 볼 수 있을 것"이라며 "약 15년의 분리 과정을 거치고 나서 다시 하나의 철도가 돼 한국을 누비는 데에 의미가 있다"고 했다.

통합으로 기대되는 가장 큰 효과는 좌석난 해소다. 현재 KTX산천의 경우 380석이 최대지만 통합 후 중련운행을 시행하면 약 2배로 늘어난다. 김 사장은 "그간 수도권에서 지방으로 가는 차량의 좌석 수가 모자랐는데, 통합 이후 피부로 느껴질 만큼 늘어날 것"이라며 "애로를 겪는 수서역 출도착 차량의 좌석 수의 체감 증가율이 높아질 것으로 본다"고 말했다.

완전한 통합을 위해 SRT 브랜드는 폐지하고 하나로 통일한다. 에스알과의 합의를 마쳤으며 통합 고속철의 이름은 KTX로 일원화할 예정이다.

15년 동안 묶인 철도 운임은 통합 철도의 큰 숙제다.코레일은 통합 과정에서 국민과의 약속을 지키기 위해 요금의 10%를 할인하고 마일리지 5% 적립 혜택을 그대로 유지하기로 했다. 현재 철도 요금 자체가 정부의 엄격한 규제를 받고 있어, KTX 이용 요금을 SRT에 맞춘다면 향후 인상이 더욱 어려워질 수 있다. 

김 사장은 "요금 미인상으로 재무적 압박이 크다"면서도 "할인했다고 바로 요금을 올리겠다고 말할 수 있는 부분은 아니며, 국민의 동의가 기본적으로 필요하다"고 선을 그었다. 이어 "정치권과 경제 부처의 합의가 이뤄져야 할 것"이라며 "무리하지 않고 합의된 시점에서 적정한 수준으로 논의해야 한다고 생각한다"고 말했다.

◆ 적자 어쩌나…노후 KTX 교체 예산 확보 시급

그야말로 '빨간불'이 켜진 코레일의 재무 상황도 풀어야 할 숙제 중 하나다. 지난해 연결기준 영업손실은 3524억원으로 전년(736억원) 대비 적자 폭이 379.1% 확대됐다. 총차입금 규모는 16조3458억원으로 전년(15조9612억원) 대비 3846억원(2.4%) 증가했다.

차입금의존도는 2024년과 2025년 모두 54.4% 수준을 기록했다. 자산(30조59억원)보다 부채(22조1533억원)가 빠르게 늘며 부채비율은 전년 대비 20.3%포인트(p) 오른 280.2%까지 치솟았다.

가장 큰 재무 부담 요인은 노후화된 KTX 차량 교체다. 2004년 도입된 KTX 46편성이 23년째 운행되며 기본 수명인 25년~30년을 바라보고 있다. 2030년 초반까지 일괄 교체해야 하는데, 이를 차세대 모델인 KTX-청룡(EMU-320)으로 바꾸려면 약 5조원의 예산이 필요하다.

김태승 코레일 사장이 지난 14일 열린 기자간담회에서 기자 질의에 답변하고 있다. [사진=공동취재단]

김 사장은 "코레일 재무 구조상 교체 비용 전부를 감당하는 것은 어렵다"며 "새로운 노선과 차량을 도입하면 50%를 지원하게 돼 있는 법에 따라 정부가 절반 정도 지원해 주기를 바란다"고 호소했다. 차량 교체를 둘러싼 예산 문제는 관련 부처와 논의 중이다. 올해 안에 이를 마무리해 내년 예산에 반영한다는 목표다. 

정부의 공익 서비스 보상(PSO) 부족도 꼬집었다. PSO란 '철도산업발전기본법'에 따라 코레일이 노약자·장애인 운임 감면, 산간·오지 벽지 노선 운행 등 공익 목적의 철도 서비스를 제공하면서 발생하는 경영 손실을 국가가 예산으로 보전해 주는 제도다.

그러나 실제 정부 예산에는 발생한 적자의 일부만 반영되거나, 정해진 보상액이 지급되지 않는 현상이 반복되고 있다. 실제 손실액에 크게 못 미치는 정부 지원금은 코레일 부채를 키우는 핵심 원인 중 하나로 지목돼 왔다. 김 사장은 "사장으로서 이 부분만큼은 예산 당국과 체계적이고 깊이 있게 논의하려고 한다"고 강조했다.

◆ 자회사 대대적 수술…'수익·기능형' 재편 속도
 
비효율적인 자회사 운영 구조도 대대적인 수술대에 오른다. 코레일은 유통, 관광개발, 네트웍스, 테크, 로지스 등 5개의 주요 자회사를 거느리고 있다. 역사 한 곳에서 상업시설, 승무, 매표, 청소를 4개 자회사가 각각 나눠 맡는 등 업무가 분절돼 비용 낭비가 심하다는 비판이 제기돼 왔다.

국토부와 코레일 등은 '자회사 효율성 평가 태스크포스(TF)'를 구성해 협의를 이어가고 있다. 연구가 마무리되는 오는 6월부터 본격적인 통합 논의가 이뤄질 방침이다.

코레일은 국민 예상보다 속도감 있게 자회사 통합이 가시화될 것이라는 입장이다. 다만 통합이 언제쯤 어떤 방향으로 이뤄질지는 구체적으로 정해지 않았다.

김 사장은 "자회사 문제도 지금 검토되고 있다"며 "어떤 구조가 가장 바람직한지 고민해야 하고, 종사자들과 합의해야 하며, 정부의 철도 방향과 맞는지도 따져봐야 한다"고 말했다.

이어 "성격에 따라 통합하는 것이 가장 좋은 방법이라 생각한다"며 "수익형 자회사와 기능형 자회사 형태로 나누는 방향을 고심하고 있다"고 덧붙였다. 

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
사진
李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동