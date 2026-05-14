MLB, 카리나와 함께한 '2026 SS 썸머 캠페인' 공개

AI 핵심 요약beta
- MLB가 14일 카리나와 여름 캠페인을 공개했다.
- 카리나는 오버핏과 크롭 스타일로 스트릿룩을 선보였다.
- MLB는 구매 고객에 카리나 포토카드를 증정했다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 패션 브랜드 MLB가 브랜드 앰버서더 카리나와 협업한 2026 SS 썸머 캠페인 'KARINA's SUMMER, Turned Up With MLB'를 공개했다. 이번 캠페인은 여름 시즌에 맞춘 스타일링 제안을 중심으로 기획되었으며, 관련 화보와 영상은 공식 온라인몰 및 SNS 채널을 통해 배포되었다.
화보에서 카리나는 MLB 티셔츠를 활용해 트렌디한 실루엣을 강조한 스타일을 선보였다. 특히 오버핏 아이템을 크롭 형태로 연출하여 일상복과 스트릿 패션의 요소를 결합한 구성을 연출한 것이 특징이다. 주요 아이템으로는 패치 디테일이 적용된 시그니처 볼캡, 백 프린트와 빅 로고가 배치된 오버핏 로고 티셔츠, 그리고 시즌감을 반영한 크로셰 미야옹 비니 등이 포함되었다.
MLB는 캠페인 공개를 기념해 온·오프라인 매장에서 일정 금액 이상 구매한 고객을 대상으로 카리나의 미공개 포토카드를 증정하는 프로모션을 진행한다. MLB 관계자는 "앰버서더 카리나와의 협업을 통해 브랜드 고유의 감성을 전달하고자 했다"며 "시즌별 캠페인을 통해 브랜드가 지향하는 라이프스타일을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.
ohzin@newspim.com