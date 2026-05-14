오브젠, 'KNIME Data Summit 2026'서 글로벌 파트너상 수상

AI 핵심 요약beta
- 오브젠이 12일 독일 뮌헨에서 열린 KNIME 행사에서 Top Growth Partner 2026 상을 수상했다고 14일 밝혔다
- KNIME은 코드 없이 데이터 분석·AI 연계·업무 자동화를 통합 제공하는 엔터프라이즈 AI 데이터 플랫폼이다
- 오브젠은 KNIME 기반 데이터·AI 사업 성과로 글로벌 인정을 받았으며 21일 국내 기업 대상 KNIME 세미나를 개최할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오브젠이 지난 12일 독일 뮌헨에서 개최된 'KNIME Data Summit 2026'에서 'Top Growth Partner 2026 Award'를 수상했다고 14일 밝혔다.
이번 'Top Growth Partner Award'는 KNIME이 전 세계 파트너사를 대상으로 비즈니스 성장 기여도와 고객 프로젝트 수행 역량, 시장 확산 기여도 등을 종합 평가해 수여하는 글로벌 파트너 어워드다.
회사에 따르면 이번 행사는 전 세계 60여 개국 이상의 파트너 생태계와 글로벌 컨설팅 기업, 주요 데이터·AI 전문 기업들이 참여했다. 이 가운데 오브젠은 국내 시장에서 KNIME 기반 데이터 분석 및 AI 플랫폼 사업 확대에 기여한 점을 인정받아 국내 대표 성장 파트너로 선정됐다.
KNIME은 별도의 코드 작성 없이 시각적 인터페이스 기반으로 데이터 수집부터 분석, 모델링, AI 연계, 업무 자동화까지 수행할 수 있는 엔터프라이즈 AI 데이터 플랫폼이다. 데이터 연동과 외부 시스템 연결, AI 모델 호출, 실행 프로세스를 하나의 워크플로우로 통합 구성할 수 있으며, 최근에는 생성형 AI와 AI Agent 연계 기능을 강화하며 활용 범위를 넓히고 있다. 또한 Claude, ChatGPT, 사내 LLM 등 다양한 AI 모델을 업무 목적에 맞춰 통합 활용할 수 있는 점도 강점으로 꼽힌다.
최근 글로벌 시장에서는 생성형 AI와 AI Agent 확산에 따라 데이터 분석과 AI 운영 환경을 통합 관리하는 'AI 데이터 플랫폼' 수요가 빠르게 증가하고 있다. 오브젠은 다양한 산업군 고객사를 대상으로 데이터 분석 플랫폼 구축과 분석 자동화 프로젝트를 수행하며 기업의 데이터 활용 고도화와 업무 효율성 향상을 지원해왔다. 또한 KNIME 세미나와 교육 프로그램 등을 통해 국내 시장 내 KNIME 활용 확대와 고객 역량 강화에도 지속적으로 나서고 있다.
오브젠 김명석 부사장은 "이번 수상은 KNIME 기반 데이터 분석 및 AI 사업 역량을 글로벌 시장에서 인정받은 의미 있는 결과"라며 "앞으로도 KNIME 플랫폼을 기반으로 국내 기업의 데이터 기반 혁신과 AI 전환을 적극 지원해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 오브젠은 국내 KNIME 사업 확대와 고객 생태계 강화를 위해 오는 21일 'KNIME으로 연결하는 데이터와 AI'를 주제로 세미나를 개최할 예정이다. 이번 행사에서는 현대자동차와 SK하이닉스 구축 사례 발표도 함께 진행되며, 제조·반도체 산업의 실제 데이터 분석 및 AI 활용 사례가 공유될 예정이다.
nylee54@newspim.com