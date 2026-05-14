[6·3 지선] 서울 서북권 마포·서대문·은평, 구청장 두고 '리턴 매치'

마포 박강수 vs 유동균, 세 번째 선거

서대문 이성헌 vs 박운기, 4년 만 대결

은평 김미경 vs 남기정도 맞대결 앞둬



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오는 6월 3일 지방선거에서 서울 서북권에 자리한 마포·서대문·은평은 모두 지난 2022년과 같은 후보가 등판하며 '리턴 매치'를 앞뒀다. 지난 선거에서도 한 자릿수 %포인트(p)의 근소한 득표율 차이를 보인 만큼 이번에도 박빙이 예상된다.

14일 국민의힘·더불어민주당 서울시당에 따르면 서울 서북권 후보가 확정됐다. 마포구청장은 국민의힘은 현직인 박강수 후보가, 민주당은 유동균 후보가 맞붙는다. 서대문구는 이성헌 국민의힘 후보(현직)와 박운기 민주당 후보가 재대결을, 은평구는 남기정 국민의힘 후보와 김미경 민주당 후보(현직)가 본선행을 확정했다.

◆ '3번 맞대결' 박강수 vs 유동균…'마포 소각장' 이슈 산적

마포구는 박강수 후보와 유동균 후보는 2018년, 2022년에 이어 세 번째로 대결하게 됐다. 유 후보는 민선7기 마포구청장으로, 전현직 구청장과의 맞대결이기도 하다. 지난 2022년에는 박 후보 48.73%, 유 후보 46.77%로 단 3300여표 차이로 박 후보가 승리했다.

앞서 박 후보는 '기사회생'했다. 그는 약 35억원 상당의 가족 소유 언론사 주식 8만주를 백지신탁하라는 행정명령에 불복하며 처분 취소 소송을 제기했으나 패소했다. 관련해 지난 3월 중앙당 윤리위로부터 이해충돌 금지 위반으로 당원권 6개월 정지 처분을 내렸지만, 국민의힘 지도부가 일주일 만에 징계 효력을 정지했다. 이에 따라 박 후보는 재선에 도전할 수 있게 됐다.

유 후보는 더불어민주당 마포을 사무국장, 서울시의회 의원을 거쳐 2018년 제44대 마포구청장을 역임했다. 지난 2022년 재선을 도전했지만 부동산 이슈와 공직선거법·개인정보보호법 위반 혐의에 휘말리면서 박강수 당시 후보에 패배했다.

유 후보는 지난 2022년 지방선거를 앞두고 그는 코로나19 유공자 표창을 기존 80장에서 800장으로 늘려 배분하는 방식으로 불법 선거운동을 했다는 공직선거법 위반 및 개인정보호법 위반 혐의로 기소됐다. 이에 1심 재판부는 혐의 모두 유죄로 보고 각각 벌금 90만원, 벌금 300만원을 선고했다. 항소심도 이 판결을 유지했다.

마포 내 최대 현안 중 하나는 소각장 설치다. 앞서 서울시는 마포구 신규 광역자원회수시설(소각장) 건립을 계획하고 있었으나 행정소송 1·2심에서 모두 패배하며 계획을 철수했다. 박 후보와 유 후보 역시 상암동 소각장 추가 설치에 대해 반대하는 입장을 보이고 있다.

◆ 서대문 이성헌 vs 박운기, 은평 김미경 vs 남기정

서대문구는 이성헌 후보와 박운기 후보가, 은평구는 김미경 후보와 남기정 후보가 2022년 이후 4년 만에 맞붙게 됐다. 김 후보의 경우 서울 최초 3선 여성 구청장에 도전한다.

서대문구의 경우 지난 2022년 이 후보는 53.31%로 과반을 차지해 박 후보(46.68%)에 6.63%p 차이로 승리를 거두었다. 같은 해 은평구에서는 김 후보가 득표율 51.76%를 얻어 남 후보(48.23%)보다 3.53%p 앞서 승리했다.

구도심과 뉴타운이 혼재된 서대문구는 1970년에 지어진 유진상가 등 내부순환로 노후화로 인한 교통 정체, 지역 단절 등이 주요 사안이다. 연세대, 이화여대 등 관내 대학이 9개가 모여 있어 서울 대표 교육특구이기도 하다.

기존 서대문구는 민주당 강세 지역이었으나, 최근 무주공산으로 돌아섰다. 지난 2010년부터 2022년 이전까지 민주당 소속 문석진 구청장이 3선 연임을 역임했지만, 2022년 국민의힘 소속 이 후보가 당선됐다. 그해 대선에서도 근소한 차이로 국민의힘이 앞서며 민심 지각변동이 나타났다.

이 후보는 제16대·18대 서대문구갑 국회의원 출신이다. 박 후보는 서대문구에서 각각 두 번의 구의원(제4대·5대)과 시의원(제8대·9대)을 역임했다.

은평구는 진보 성향이 강하다. 김 후보는 민선 7기에서 66.55%라는 압도적인 지지율로 홍인정 당시 자유한국당 후보(23.17%)를 큰 차이로 이기기도 했다.

김 후보와 남 후보 모두 은평구의원 출신이다. 김 후보는 제 4·5대 은평구의원과 제 8·9대 서울시의회 의원을 거쳤다. 남 후보는 제6대 은평구의원과 서울은평청년회의소 회장 등의 경력을 가졌다.

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