현대차·기아 양재사옥, 로봇친화빌딩으로 진화…관수·배송·보안 로봇 투입

관수 로봇 '달이 가드너', 배송 로봇 '달이 딜리버리', 보안용 '스팟' 운영

자체 개발 로봇·소프트웨어 솔루션 적용…임직원 생활 편의성 높인다

얼굴인식 '페이시'·통합관제 '나콘' 도입…로봇 운영 효율성 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 양재사옥에 관수·배송·보안 로봇을 투입하며 사람과 로봇이 함께 일하는 '로봇친화빌딩' 구축에 나섰다. 본사 공용 공간을 로보틱스 기술의 실증 무대로 활용해 임직원 편의성을 높이는 동시에, 인간 중심의 피지컬 AI 선도 기업으로 도약하겠다는 구상이다.

현대차·기아 양재사옥에 투입되는 로봇 3종(좌측부터 달이 가드너, 달이 딜리버리, 보안용 스팟). [사진=현대차그룹]

현대차·기아는 서울 서초구 양재사옥에 관수 로봇 '달이 가드너(DAL-e Gardener)', 배송 로봇 '달이 딜리버리(DAL-e Delivery)', 의전 및 보안용 로봇 '스팟(SPOT)' 등 3종의 로봇 서비스를 시작했다고 14일 밝혔다.

이번 로봇 서비스 도입은 양재사옥을 사람과 로봇이 공존하는 공간으로 전환하기 위한 첫 단계다. 현대차·기아는 자체 개발한 로봇과 소프트웨어 솔루션을 사옥 인프라에 적용해 임직원들이 일상 속에서 로보틱스 기술을 자연스럽게 경험할 수 있는 환경을 조성했다.

달이 가드너는 조경 관리자를 도와 사옥 곳곳에 배치된 식물에 물을 공급하는 로봇이다. 다양한 센서로 수집한 정보를 바탕으로 공간을 3차원으로 인식하고 식물, 흙, 화단을 구분한다. 승하강과 6축 회전이 가능한 로봇팔을 활용해 필요한 위치에 물을 정확하게 분사할 수 있다.

양재사옥 로비 조경에 물을 주는 달이 가드너. [사진=현대차그룹]

주행 안정성도 높였다. 달이 가드너에는 PnD 모듈이 적용됐으며, 카메라와 라이다를 조합한 센서퓨전 기술을 통해 주변 환경을 인식한다. 유동 인구가 많은 로비에서도 장애물을 피해 자율주행으로 목적지까지 이동할 수 있다. 로봇 내부에 저장된 물이 부족하면 건물 내 급수 설비와 통신해 자동으로 물을 보충하고, 남은 물은 스스로 배수해 관리자의 개입을 최소화한다.

달이 딜리버리는 1층 카페에서 각 층 픽업존까지 음료를 배송하는 로봇이다. 임직원이 휴대전화 애플리케이션으로 음료를 주문하면 달이 딜리버리가 음료를 수령해 주문자가 희망한 위치로 이동한다. 최대 16잔까지 동시에 배송할 수 있으며, 주문자 확인을 위해 얼굴 인식 시스템도 갖췄다.

달이 딜리버리에도 달이 가드너와 같은 PnD 모듈과 센서퓨전 기술이 적용됐다. 복잡한 사옥 내부 환경에서도 장애물을 스스로 피하며 자율적으로 이동할 수 있도록 설계됐다.

음료를 배달 중인 달이 딜리버리. [사진=현대차그룹]

보안용 스팟은 현대차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇 '스팟'을 기반으로 한다. 여기에 현대차·기아 로보틱스랩이 개발한 자율주행 모듈을 추가 장착했다. 이 모듈은 스팟이 주변 환경을 인식하고 자율적으로 이동할 수 있도록 돕는다. 보안용 스팟은 사옥 곳곳을 순찰하며 보안 관리 업무를 수행한다.

현대차·기아는 로봇 서비스가 원활하게 운영될 수 있도록 사옥 내에 로봇 전용 대기공간과 전용 엘리베이터도 마련했다. 3종 로봇은 배터리 충전량이 부족하면 1층 로봇 스테이션으로 이동해 스스로 충전한다. 업무가 필요할 때는 전용 엘리베이터를 이용해 층간 이동도 가능하다.

로봇 운영을 뒷받침하는 인공지능·소프트웨어 솔루션도 적용됐다. 현대차·기아는 얼굴인식 시스템 '페이시(Facey)'를 건물 전체 인프라에 적용해 출입 보안 절차를 간소화했다. 달이 딜리버리는 페이시와 연동돼 별도 인증 절차 없이 주문자의 얼굴을 식별할 수 있다.

로비를 순찰 중인 보안용 스팟. [사진=현대차그룹]

통합 관제 시스템 '나콘(NARCHON)'도 도입됐다. 로봇 관리자는 웹앱을 통해 등록된 로봇의 위치와 상태, 충전 정보를 실시간으로 확인할 수 있다. 로봇 활동 스케줄 조정과 위치 제어 등도 가능해 여러 종류의 로봇을 한 곳에서 효율적으로 운영할 수 있다.

현대차·기아 양재사옥은 글로벌 안전규격 인증기관 유엘솔루션(UL Solutions)으로부터 로봇친화빌딩에 적합하다는 기술적 검증도 마쳤다.

박민우 현대차·기아 AVP본부장은 "사람과 로봇이 공존하는 공간에서 업무를 수행하며 자연스럽게 로봇 기술 경쟁력을 체감할 수 있다"며 "앞선 로보틱스 기술을 기반으로 로봇이 편리함을 제공하는 다양한 공간을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

현대차·기아 로보틱스랩은 양재사옥 외에도 서울 성수동 '팩토리얼 성수'와 한림대학교 병원 등에 달이 딜리버리를 투입해 사람과 로봇이 공존하는 환경에 대한 검증을 이어가고 있다.

chanw@newspim.com