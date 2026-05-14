박홍근, 신현송에 '소나무 분재' 선물...재정·통화 정책 공조 강조

AI 핵심 요약beta
- 박홍근 기획예산처 장관이 14일 첫 한은 방문해 신현송 총재와 회동했다
- 중동 사태 따른 물가 불안 속 재정·통화 당국 정책 공조와 긴밀 소통 의지를 밝혔다
- 소나무 분재를 매개로 양기관의 장기적·지속적 협력과 경제 안정 노력 강화에 공감했다
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"뿌리와 줄기처럼 서로 필요"
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 14일 취임 후 처음으로 한국은행을 방문해 신현송 한은 총재를 만났다. 중동 사태에 따른 물가 불안과 대외 불확실성이 커진 가운데 재정당국과 통화당국 간 정책 공조 필요성을 강조했다.
박 장관은 이날 오전 서울 중구 한국은행 본관을 찾아 신 총재와 회동했다. 지난 3월 취임한 이후 첫 한은 방문이다. 정부 재정 컨트롤타워와 통화정책 수장 간 만남이라는 점에서 주목된다.
박 장관은 회동에 앞선 모두발언에서 "새로운 협력의 길을 열고자 한은에 방문했다"며 "상호 독립성에 대한 존중을 바탕으로 정부의 중요한 정책 과제에 대해 긴밀하고 건설적인 소통을 이어가고 싶다"고 피력했다.
특히 이날 박 장관은 한은에 소나무 분재를 선물했다. 박 장관은 "소나무는 변치 않는 협력관계를 상징한다"며 "총재님 존함에는 소나무 송(松)자가 있고 제 이름에는 뿌리 근(根)이 있어 공통적인 의미를 함께 담았다"고 말했다.
그러면서 "지하에서 아래로 향해 넓게 뻗어가는 뿌리와 지상에서 위로 올라가는 나무는 뗄 수 없이 서로가 서로를 필요로 하는 관계라고 생각한다"며 "양기관도 서로 국가와 국민을 위해 주어진 소임을 다하면서 오랫동안 지속적 협력을 견실하게 해나가자"고 말했다.
이에 신 총재는 "장관께서 선물한 소나무 분재는 양기관이 지향해야 할 가치가 잘 담겨있다"며 "소나무가 뿌리와 나무줄기가 서로 지탱하면서 추위와 비바람에도 긴 세월 동안 푸르름을 유지하듯이, 양기관이 서로 협력해 우리 경제가 대내외 어려움 속에서도 굳건히 안정을 지킬 수 있도록 노력하겠다"고 화답했다.
그러면서 신 총재는 "한은은 물가안정과 금융안정을 위해 정책을 운영하는 가운데 성장잠재력에 대해서도 깊이 고민하고 정책 제언도 하겠다"며 "우리 경제가 직면한 복합적인 과제와 구조적 문제는 어느 한 기관의 노력만으로는 풀어낼 수 없기 때문에 정부와 다양한 경제 현안에 대해 인식을 수시로 공유하고 협력을 지속하겠다"고 강조했다.
romeok@newspim.com