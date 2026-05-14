[AI프리뷰] 14일 부산 롯데-NC전, 안정세 나균안 앞세운 롯데 흐름 탈까

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[부산=뉴스핌] 이웅희 기자=2026 KBO 리그 롯데 자이언츠 vs NC 다이노스 (5월 14일)

5월 14일 부산 사직야구장에서 NC 다이노스와 롯데 자이언츠가 맞붙고, 선발투수는 NC 토다, 롯데 나균안으로 예고됐다. 하루 전인 5월 13일 경기에서는 롯데가 NC를 10-5로 꺾었고, 그 결과 롯데는 15승 1무 21패로 9위, NC는 16승 1무 21패로 8위를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 선발 투수 나균안. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.03.23 wcn05002@newspim.com

◆팀 현황

-롯데 자이언츠 (15승 1무 21패, 9위)

롯데는 13일 NC전에서 12안타 10득점을 터뜨리며 연패에서 벗어났고, 홈에서 타선이 살아나는 흐름을 만들었다. 순위는 아직 9위지만 바로 위 NC와 승차가 크지 않아 이번 경기 결과에 따라 중하위권 구도에 변화를 줄 수 있다.

-NC 다이노스 (16승 1무 21패, 8위)

NC는 12일 사직 경기에서 롯데를 8-1로 꺾으며 3연패를 끊었지만, 13일에는 다시 5점 차 패배를 당해 상승 흐름을 이어가지 못했다. 즉, 이번 시리즈는 두 팀 모두 확실한 우세 흐름보다는 하루 단위로 경기력이 흔들리는 상황에서 치르는 맞대결이라 볼 수 있다.

[서울=뉴스핌]NC 토다 나츠키 [사진=NC 다이노스] 2026.04.12 willowdy@newspim.com

◆선발 분석

-롯데 선발: 나균안 (우투)

나균안은 올 시즌 7경기 등판해 1승3패, 평균자책점 2.63을 기록 중이다. 최근 4경기 모두 퀄리티스타트로 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 다만 4경기에서 1승2패에 그치고 있다. 승운이 따르지 않는 모습이다. 4월 1일 NC전에선 5이닝 2실점으로 승패없이 물러났다.

평가: 나균안은 긴 이닝 소화력과 볼넷 억제 면에서 토다보다 더 신뢰도가 높아 보이며, 홈인 사직에서 경기 초반을 안정적으로 묶어줄 가능성이 큽니다.

-NC 선발: 토다 (우투)

토다는 올 시즌 6경기 1승 4패, 평균자책점 6.11, 28이닝, 31피안타, 14볼넷, 19탈삼진, WHIP 1.61을 기록 중이다. 최근 등판 내용을 보면 4월 25일 한화전 6이닝 6실점, 5월 1일 LG전 5이닝 5실점으로 흐름이 좋지 않았지만, 3월 31일 롯데전에서는 5이닝 3피안타 2실점으로 승리를 챙긴 바 있다.

평가: 토다는 시즌 전체 수치상 피안타율 0.292, WHIP 1.61로 주자 관리가 불안한 편이고, 최근 두 차례 등판에서 장타 억제력도 흔들렸습니다. 다만 롯데를 상대로는 이미 한 차례 비교적 성공적인 투구를 했기 때문에, 롯데 타선이 초반에 공략하지 못하면 의외로 팽팽한 투수전이 될 여지도 있다.

◆주요 변수

-선발 안정감 차이

나균안은 안정된 흐름을 유지하고 있는 반면, 토다는 평균자책점 6.11과 WHIP 1.61로 흔들림이 컸습니다. 선발 매치업만 놓고 보면 롯데가 앞선다고 볼 수 있다.

-전날 경기 타격 흐름

롯데는 13일 NC전에서 12안타 10득점을 기록하며 공격 흐름을 끌어올렸다. 반대로 NC는 하루 전 대량 실점을 허용하며 불펜과 마운드 운용 부담이 생겼을 가능성이 있다.

-사직 홈 이점

이번 경기는 부산 사직에서 열리며, 롯데는 전날 같은 장소에서 NC를 상대로 타선 폭발을 만들었습니다. 연속 홈 경기의 리듬과 관중 분위기까지 감안하면 경기 초반 롯데 쪽 에너지 우위는 무시하기 어렵다.

⚾ 종합 전망

전체적으로는 선발 컨디션, 최근 실점 흐름, 전날 타선 분위기를 모두 고려할 때 롯데의 근소 우세로 보는 편이 타당하다. 특히 나균안이 5~6이닝을 2실점 안팎으로 막아주고, 롯데 타선이 토다의 높은 WHIP를 초반부터 흔든다면 롯데가 리드할 가능성이 높다.

반면 NC가 이기려면 토다가 최소 5이닝을 버티면서 초반 대량 실점을 피해야 하고, 3월 31일 맞대결처럼 롯데 중심타선을 장타 없이 묶는 그림이 필요하다.

*위 내용은 생성형 AI로 예측한 경기 분석 [명령어 : 5월 13일 부산 롯데-NC전 경기를 분석해줘=Perplexity]

iaspire@newspim.com