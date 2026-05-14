헥토이노베이션, 국내 기업의 서클 '아크' 생태계 선점 지원

AI 핵심 요약beta
- 헥토이노베이션이 14일 서클 아크 메인넷 활용 얼리버드 파트너를 자사 홈페이지에서 모집한다고 밝혔다.
- 아크는 서클의 스테이블코인 전용 메인넷으로 전 세계 100여개사가 테스트넷에 참여 중이며 스테이블코인 사업 관심 기업은 누구나 신청 가능하다.
- 얼리버드 참여사는 아크 지갑·거래 모니터링 기술을 사전 검증하고 헥토이노베이션의 지갑 API 서비스로 최소 비용에 규제 준수형 지갑을 신속 개발할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= IT 기반 정보 서비스 기업 헥토이노베이션이 글로벌 스테이블코인 선도기업 서클(Circle)의 블록체인 메인넷 '아크(Arc)' 활용을 희망하는 얼리버드 파트너를 자사 홈페이지를 통해 모집한다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 아크는 서클이 준비 중인 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷으로 현재 전 세계 100여개 기업이 퍼블릭 테스트넷(public testnet)에 참여해 생태계를 구축 중이다. 스테이블코인 사업 진출에 관심 있거나 서비스 등에 아크를 연동하고 싶은 기업은 모두 신청 가능하다.
서클의 미국 달러 스테이블코인 USDC는 결제, 송금 등 디지털 금융의 핵심 인프라로 자리잡았다. 서클의 실적 발표에 따르면 1분기 USDC 거래량은 전년 동기 대비 약 4배 성장한 21조5000억달러를 기록했다. 이는 전 세계 스테이블코인 거래의 약 63%에 해당하며 실제 사용되는 활성 지갑 수도 720만개에 달한다.
특히 서클은 아크 네트워크의 가치를 완전 희석 기준 30억 달러로 평가받으며 아크 토큰 사전판매(프리세일)로 2억2200만 달러를 조달했다.
이번 얼리버드 참여 기업은 아크 체인 지갑 생성, 입출금 내역 확인, 거래 모니터링 등 블록체인 금융 서비스에 필요한 핵심 기능을 사전에 검토하고 기술 검증을 미리 진행해 아크 생태계 선점 기반을 확보할 수 있다.
헥토이노베이션은 얼리버드 참여 기업에게 계열사인 '헥토월렛원'의 디지털자산 지갑 개발 API 서비스 '옥텟'을 통해 디지털자산 지갑 기술을 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공해 최소 비용으로 규제를 준수하면서 자체 지갑 서비스를 신속하게 개발할 수 있도록 지원할 예정이다.
헥토이노베이션 관계자는 "아크 기반 서비스를 준비하는 기업들이 메인넷 출시 전부터 지갑 생성, 키 관리, 입출금 모니터링 등 필요한 기술을 미리 점검하고 구축할 수 있도록 지원할 계획"이라며 "얼리버드 참여를 통해 최소한의 개발 부담으로 빠르게 서비스를 검증해 아크 생태계 선점 및 시장 주도권 확보를 도모하기를 바란다"고 말했다.
nylee54@newspim.com