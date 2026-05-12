[6·3 지선] 정원오, '받들어총' 논란 감사의정원 준공식에 "선거 전 졸속 추진"

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- 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 12일 광화문 감사의 정원을 선거용이라고 비판했다.
- 정 후보는 청량리역에서 서울 공간대전환 공약 발표 후 서울시의 200억 세금 투입과 절차 위반을 지적했다.
- 서울시는 12일 감사의 정원 준공식을 열었으나 국토부 공사 중지 명령을 받은 바 있다.
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정원오 "원래 취지 훼손…절차도 무시하고 위반"
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 광화문 광장 감사의 정원에 대해 "참전국에 대한 감사의 의도가 아니라 선거용"이라고 12일 밝혔다.
이날 정 후보는 서울 동대문구 청량리역 일대에서 '서울 공간대전환' 공약을 발표한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다.
같은 날 서울시는 6·25전쟁 참전국과 참전용사에 대한 감사 의미를 담은 '감사의 정원' 준공식을 열었다. 이곳은 6·25전쟁 참전 23개국을 상징하는 지상부 조형물 '감사의 빛 23'과 지하 미디어 체험 공간 '프리덤 홀' 등으로 구성됐다. 준공식에는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보도 참석했다.
일각에서는 감사의 정원에 설치되는 돌기둥이 '받들어총'을 형상화한다는 비판이 제기됐다. 광화문 광장에 군부의 상징과 같은 조형물은 부적절하다는 지적이다. 앞서 정원오 측도 감사의 정원 준공식을 중단하라는 입장을 밝힌 바 있다.
행정절차가 적절하게 이뤄지지 않아 정부의 제재를 받기도 했다. 국토교통부는 지난 3월 감사의 정원이 지상과 지하 시설 모두에서 행정절차를 이행하지 않아 국토계획법과 도로법을 위반했다며 공사 중지 명령을 확정했다. 이후 서울시는 행정절차를 모두 이행해 공사를 재개했다.
정 후보는 "감사의 정원은 200억원이 넘는 시민의 세금이 투자가 됐고, 그간 원래 취지가 많이 훼손됐다. 또 절차까지도 무시하고 위반했던 경우도 있다"고 했다.
이어 "그러면서도 이렇게 선거 전에 졸속으로 추진하고 헌신까지 하겠다고 한 것을 보면 참전국에 대한 감사의 의도가 아니라 선거용이었다는 것을 스스로 드러낸 일"이라고 비판했다.
100wins@newspim.com