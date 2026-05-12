CJ제일제당, 영업익 26% 감소에도…K-푸드 해외 성장세는 '굳건'

유럽·오세아니아 17% 이상 성장…일본 만두 점유율 첫 두 자릿수

'흑백요리사' 협업 효과…국내 가공식품 매출 성장 견인

바이오 수익성은 둔화…트립토판 경쟁 심화·라이신 역기저 영향

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 올해 1분기 글로벌 식품사업 성장에 힘입어 매출 증가세를 이어갔다. 특히 만두를 중심으로 한 글로벌전략제품(GSP)이 미주·유럽·아태 지역 전반에서 고르게 성장하며 K-푸드 해외 확장을 이끌었다. 다만 바이오 사업부문의 수익성 둔화 영향으로 영업이익은 감소했다.

CJ제일제당은 12일 대한통운 제외 기준 1분기 매출 4조271억 원, 영업이익 1,485억 원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 4.3% 증가했지만 영업이익은 26.0% 감소했다. CJ대한통운을 포함한 연결 기준으로는 매출 7조1,111억 원(+6.0%), 영업이익 2,381억 원(-17.2%)을 기록했다.

[이미지= CJ제일제당]

식품사업부문은 매출 3조384억 원, 영업이익 1,430억 원으로 각각 3.9%, 11.2% 증가했다. 해외 식품사업은 매출 1조5,555억 원으로 4.5% 성장했으며, 만두를 비롯한 GSP 판매 확대가 실적을 견인했다. 미주에서는 만두 매출이 15% 증가했고 상온밥과 피자 사업도 성장세를 이어갔다. 일본에서는 치바 신공장 가동 효과로 만두 매출이 17% 늘어나며 시장점유율이 처음으로 두 자릿수인 11%를 기록했다.

유럽과 아태지역 성장세도 두드러졌다. 유럽과 아태지역은 각각 17% 성장했으며, 유럽에서는 만두·치킨·누들 제품군이, 아태지역에서는 만두·김스낵·상온 제품이 성장을 이끌었다. 특히 베트남과 오세아니아 매출은 각각 32%, 31% 증가했다. 국내 식품사업은 소재 사업 부진에도 불구하고 넷플릭스 '흑백요리사' 셰프 컬렉션 등 IP 연계 신제품 효과로 가공식품 매출이 확대되며 성장세를 유지했다.

반면 바이오사업부문은 매출 9,887억 원으로 5.7% 증가했지만 영업이익은 55억 원으로 92.4% 급감했다. 알지닌 등 스페셜티 아미노산은 역대 최대 판매를 기록했고 핵산·테이스트앤리치(TnR)도 신규 고객 확보로 성장했지만, 고수익 제품인 트립토판 경쟁 심화와 라이신 가격 역기저 영향으로 수익성이 악화됐다.

CJ제일제당은 2분기에도 만두와 상온밥 등을 중심으로 글로벌 시장 공략을 강화하고, 바이오 사업에서는 스페셜티 제품 중심 판매 확대를 통해 수익성 개선에 집중할 계획이다.

mkyo@newspim.com