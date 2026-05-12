중국 여행객, 한국 택시 이용 쉬워진다.

티머니모빌리티-디디추싱, 한국에서 디디 앱으로 온다택시 호출 OK

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= ㈜티머니모빌리티(대표 조동욱)가 중국 차량 호출 플랫폼 기업, 디디추싱(DiDi Chuxing)과 손잡고 한국 내 택시 호출 서비스 협력을 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 협력을 통해 중국 여행객은 디디 앱을 사용하여 한국에서 티머니GO 온다택시를 통해 실시간으로 택시를 호출할 수 있다. 이를 통해 낯선 한국에서도 별도의 앱 설치 없이 편리하게 이동할 수 있어 여행 편의성이 크게 향상될 것으로 보인다.

중국 택시호출 어플 디디추싱과 연계된 티머니모빌리티를 통해 국내에서 목적지를 검색하는 택시호출 연계 서비스 홍보 화면. [티머니모빌리티 제공]

이에 따라 한국의 인기 관광지인 서울, 경기/인천, 제주도 및 춘천 등에서 중국인 여행객의 택시 호출이 증가할 것으로 예상되며, 이는 택시 기사들의 수익 증대로 이어질 전망이다.

특히 티머니모빌리티는 디디추싱과의 협력을 기반으로 국내 택시업계에 다양한 지원과 프로모션을 진행할 계획이다. 향후 고속버스 및 시외버스 등 교통수단의 다양화와 글로벌 택시 호출 플랫폼과의 협력 강화를 목표로 하고 있다. 이로써 글로벌 이용자의 이동 편의성을 높이고, 결제를 연결하는 모빌리티 플랫폼으로 발전할 예정이다.

한편 티머니모빌리티는 모빌리티 핀테크&플랫폼 전문기업으로 대중교통 중심의 통합 이동 서비스를 활성화하고, 전략적 제휴와 투자 유치로 성장 모멘텀을 확보하고 있다. 또한, 지역 사회 및 운수업계와의 상생을 통해 모두를 위한 모빌리티 생태계를 조성하고 있다.

조동욱 티머니모빌리티 대표는 "이제 해외에서도 '익숙한 앱으로 이동하는 시대'가 열리고 있다"며, "이번 협력을 시작으로 중국 관광객들이 한국에서 별도의 준비 없이 더 편리하게 이동할 수 있도록 향후 버스 등 다양한 교통수단으로 협력을 확대해 글로벌 모빌리티 연결을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

jycafe@newspim.com