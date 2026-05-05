경기도교육청, '경기 미래형 직업교육' 본격 가동… 모델학교·선도지구 선정

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AI 초융합 시대 선도할 6개 유형 모델학교 운영… 직업계고 경쟁력 강화

수원·용인 등 5개 지역 선도지구 지정, 지역 밀착형 직업교육 생태계 구축

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 인공지능 초융합 시대를 대비해 직업교육의 패러다임을 바꾸는 '2026 경기 미래형 직업교육 모델학교 및 선도지구'를 선정하고 본격적인 체질 개선에 나섰다.

경기도교육청 전경. [사진= 경기도교육청]

5일 도교육청에 따르면그동안 도내 직업계고가 거둔 정책 성과를 바탕으로 이번 모델학교와 선도지구 운영 사례를 경기도 전역으로 확산시켜 경기 직업교육의 대전환을 이룬다는 방침이다.

이번에 선정된 '경기 미래형 직업교육 모델학교'는 학교별 특성에 따라 ▲블렌디드(Blended)▲인공지능(AI) 융합(AI+X) ▲공유직업계고(Shared) ▲지속 가능(ESG) 융합▲지역 연계 상생▲하이테크 등 6개 유형으로 나뉘어 운영된다.

첫번째 블렌디드 모델은 지역 학생 대상 과정형 평가 및 일반고 학생의 전문교과 이수를 지원하고 두번째 AI 융합 모델은 학과 교육과정에 AI 기술을 접목해 미래 실무 인재를 양성한다.

세번째 공유직업계고는 학교 시설을 개방해 지역주민과 재취업 희망자 등을 대상으로 평생 직업교육을 제공한다. 네번째 ESG 융합 모델 교육과정에 지속 가능 가치를 반영한다.

마지막으로 지역 연계 및 하이테크 모델으로는 삼일공고, 경기물류고(신규) 등 다수 학교가 지정돼 지역 산업 맞춤형 교육과 첨단 기술 교육을 강화한다.

이와 함께 선정된 '경기 미래형 직업교육 선도지구'는 교육지원청을 중심으로 지자체, 대학, 기업이 협력 체계를 구축한다. 이를 통해 학생들이 지역 내에서 배우고 취업하며 정착할 수 있는 '지역 밀착형 직업교육 생태계'를 조성할 계획이다.

도교육청 관계자는 "미래형 직업교육 모델 확산을 통해 직업계고의 체질을 근본적으로 개선하겠다"며 "지역사회와 연계한 탄탄한 기반을 바탕으로 학생들의 진로 설계 역량을 강화하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

beignn@newspim.com