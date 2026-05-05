부산시, 제21회 입양의 날 기념행사…입양문화 확산

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입양 유공자 시상 및 공연 진행

청년 대상 입양 정보 상담 실시



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 9일 국립해양박물관 대강당에서 제21회 부산광역시 입양의 날 기념식을 개최한다고 5일 밝혔다.

부산시 입양의 날 기념행사 포스터[사진=부산시] 2026.05.05

입양의 날은 5월 11일로, '한(1) 가정이 한(1) 생명을 더해 새로운 가정(1+1)으로 거듭난다'는 의미를 담아 건전한 입양문화를 정착하고 국내 입양 활성화를 위해 제정됐다.

올해 제21회 기념식은 긍정적 입양 인식 확산과 입양가족 간 소통 마련을 위해 개최되며, 입양가족·관계자·시민 등 120여 명이 참석한다.

입양 유공자 시상, 입양아동 합창단 공연, 입양가족 이야기 나누기, 만들기 체험 프로그램, 입양인식 개선 홍보활동 등이 진행된다.

시는 입양주간(5월 11일~17일) 홍보 활동도 진행한다. 5월 11일 오전 10시 경성대학교 중앙도서관 앞 광장에서 사단법인 한국입양홍보회와 함께 '입양주간 대시민 입양인식개선 홍보'를 연다.

입양 정보가 정립되지 않은 청년과 입양 관심 시민을 대상으로 입양 정보 및 체계 개편사항 안내, 상담, 설문조사를 이어가고 참여자에게는 무료 음료를 제공한다.

박설연 여성가족국장은 "아동 권익을 최우선으로 하는 입양 정책으로 아이에게는 소중한 가족과 밝은 미래를, 가족에게는 무엇과도 바꿀 수 없는 더 큰 사랑과 행복을 선물하는 아름다운 결실인 입양이 활성화되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com