민형배 "장애인 정책, 장애인 손으로…시민주권 실현"

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민주당 전국장애인위원회 간담회

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보는 장애인이 정책 입안 과정에 참여할 수 있는 시민주권 지방정부를 실현하겠다고 5일 밝혔다.

민 후보는 전날 민주당 전국장애인위원회 주최로 캠프 사무실에서 열린 간담회에 참석했다.

더불어민주당 전국장애인위원회 주최 간담회. [사진=민형배 후보 측] 2026.05.05 bless4ya@newspim.com

이 자리에서 이길수 유달장애인자립생활지원센터 소장은 "당사자 중심 정책은 바람직하지만 실제 행정과 정책 집행 사이의 간극을 해소할 구체적인 로드맵이 필요하다"고 말했다.

임흥빈 전남장애인단체총연합회 회장은 "광주와 전남 간 격차로 전남 장애인이 더 소외될 수 있다"며 통합 과정에서 지역 간 형평성을 고려한 정책 설계를 주문했다.

김정 전남장애인차별철폐연대 상임대표는 "통합 과정에서 가장 먼저 배제되는 집단이 장애인"이라며 "예산 규모보다 누구도 낙오되지 않는 구조가 중요하다"고 강조했다.

민 후보는 "정책은 행정이 만드는 것이 아니라 시민이 만들고 행정은 이를 실행하는 구조로 바꿔야 한다"며 "장애인 정책 역시 당사자가 주체가 되는 방식으로 반드시 실현하겠다"고 말했다.

그러면서 "통합특별시는 광주와 전남의 구분이 아니라 하나의 기준으로 운영돼야 한다"며 "장애인 복지와 서비스는 더 높은 수준을 기준으로 통일하겠다"고 약속했다.

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