충북 단양에 상설 서커스장 개장…"체류형 관광 새 동력 기대"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

414석 규모…연중 상시 공연으로 관광 패턴 변화 주목

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 충북 단양군이 관광 체류시간 확대를 위한 신규 콘텐츠로 상설 서커스 공연장을 선보인다.

군은 오는 8일 천막형 상설 서커스 공연장을 개장하고 본격적인 운영에 들어간다고 5일 밝혔다.

서커스 공연장은 자연경관 중심의 기존 관광 구조에 공연 콘텐츠를 결합해 관광객 유입과 체류형 소비를 동시에 유도하기 위해 추진됐다.

단양서커스 공연장. [사진=단양군] 2026.05.05 choys2299@newspim.com

약 414석 규모로 높이 16m·지름 30m에 달하는 대형 공간에 조성됐다.

이곳에서는 오토바이 묘기를 비롯한 고난도 서커스와 다양한 퍼포먼스 공연이 연중 상시 운영될 예정이다. 특히 이번 사업은 민간투자 방식으로 추진돼 지역 관광산업에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을지 주목된다.

군은 기존 단양팔경, 만천하스카이워크, 동굴 관광 등 자연 중심 관광 자원에 체험형 공연 콘텐츠가 더해지면서 가족 단위 관광객 유치 효과가 클 것으로 기대하고 있다. 공연은 평일과 주말 구분 없이 하루 3회(오전 11시·오후 2시·오후 4시) 진행되며 회당 약 70분간 이어진다.

관람료는 대인 2만5000원, 소인 1만8000원, 경로·단체·단양군민은 2만원으로 책정됐다. 개장 기념으로 5월 한 달간 단양군민에게는 1만원의 특별 할인 요금이 적용된다.

군은 이번 공연장이 관광객 체류시간을 늘리고 숙박·음식점·전통시장 소비로 이어지는 지역경제 선순환 효과를 가져올 것으로 보고 있다.

군 관계자는 "상설 서커스 공연장은 자연 관광에 공연 콘텐츠를 접목한 새로운 모델"이라며 "관광객에게는 색다른 경험을 제공하고 지역경제에도 실질적인 도움이 될 수 있도록 준비에 최선을 다하고 있다"고 말했다.

choys2299@newspim.com