[EPL] 맨시티, 에버턴 원정 3-3 비겨…자력 우승 물거품

AI 핵심 요약beta
- 맨시티가 5일 에버턴과 3-3 무승부를 거두며 우승 전선에 비상이 걸렸다.
- 선두 아스널과의 격차가 5점으로 벌어졌고 자력 우승 가능성이 사라졌다.
- 아스널은 하위권 팀들과 만나는 유리한 일정으로 22년 만의 우승에 한 발 다가섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 맨체스터 시티(맨시티)가 에버턴과 난타전 끝에 승점을 나눠 가지며 프리미어리그(EPL) 우승 전선에 비상이 걸렸다.
맨시티는 5일(한국시간) 영국 리버풀 힐 디킨슨 스타디움에서 열린 2025-2026 EPL 35라운드 원정 경기에서 후반 추가시간에 터진 극적인 동점골로 3-3 무승부를 거뒀다. 승점 1을 더하는 데 그친 맨시티(승점 71)는 전날 승리한 선두 아스널(승점 76)과의 격차를 5점 차로 좁히는 데 그쳤다. 아스널보다 한 경기를 더 남겨둔 상황이지만 잔여 경기를 모두 이겨도 아스널이 전승할 경우 역전 우승이 불가능해졌다.
전반 43분 제레미 도쿠의 선제골로 기세를 올린 맨시티는 후반 들어 급격히 무너졌다. 후반 23분 수비진의 백패스 실수를 틈탄 티에르노 베리에게 동점 골을 내주더니 5분 뒤 코너킥 상황에서 제이크 오브라이언에게 헤더 역전골까지 허용했다. 후반 36분 베리에게 추가 실점을 하며 1-3까지 뒤진 맨시티는 엘링 홀란의 추격 골과 도쿠의 종료 직전 감아차기 슛으로 겨우 패배를 면했다. 펩 과르디올라 감독은 경기 후 "우승 경쟁은 이제 우리 손을 떠났다"며 자력 우승이 무산된 것에 대한 아쉬움을 드러냈다.
아스널은 2003-2004시즌 무패 우승 이후 22년 만의 정상 탈환에 한 걸음 더 다가섰다. 남은 대진운 역시 아스널에 유리하다. 아스널은 웨스트햄, 번리, 크리스털 팰리스 등 하위권 팀들과 만나지만 맨시티는 브렌트퍼드(7위), 본머스(6위), 애스턴 빌라(5위) 등 까다로운 중상위권 팀들을 상대해야 한다. 자력 우승 가능성을 확보한 아스널이 남은 3경기를 수성할 수 있을지가 이번 시즌 EPL 우승 레이스의 관전 포인트가 됐다.
psoq1337@newspim.com