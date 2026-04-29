경기도일자리재단·고양시, 경기도기술학교 북부캠퍼스 구축·운영 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 경기도일자리재단이 29일 고양특례시와 북부캠퍼스 구축 MOU 체결했다.
- 고양시 원당역 인근 250평 규모로 실습·자격증·취업 프로그램 운영한다.
- 지역 산업체 연계로 경기북부 기술인재 양성 및 고용 활성화 기대된다.
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원당역 인근 창조혁신캠퍼스 9층에 약 250평 규모로 조성
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 고양특례시와 '경기도기술학교 북부캠퍼스 구축 및 운영'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.
재단에 따르면 이번 협약은 경기북부 산업 수요에 대응하는 기술인재 양성 기반을 마련하고 지역 일자리 창출과 고용 활성화를 위해 추진됐다. 재단은 입지 선정 공모를 통해 고양시를 최종 선정했고, 이를 바탕으로 북부캠퍼스 구축과 운영을 위한 실행 방안을 담아 협약을 체결했다.
북부캠퍼스는 원당역 인근 창조혁신캠퍼스 9층에 약 250평 규모로 조성될 예정이다. 실습 중심 직무교육과 자격증 취득 과정, 취업 연계 프로그램을 운영해 산업 현장에서 요구하는 맞춤형 전문 인력을 양성할 계획이다.
양 기관은 캠퍼스 조성부터 교육과정 운영, 취업 지원까지 전 과정에 걸쳐 협력체계를 구축한다. 재단은 교육훈련 계획 수립과 과정 운영 등 사업 전반을 총괄하고, 고양시는 시설 인허가 등 행정 지원과 지역 산업체 연계를 담당한다. 실효성 있는 사업 추진을 위해 경기북부 권역 네트워크를 구축하고 세부 실행 방안을 지속 협의해 나간다.
이번 북부캠퍼스 구축은 경기북부 기술교육 인프라 확충에 기여할 것으로 보인다. 산업 수요 기반 맞춤형 인력 양성을 통해 지역 고용 기반 강화 효과도 기대된다.
윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "경기도기술학교 북부캠퍼스는 경기북부 산업과 일자리를 연결하는 핵심 거점이 될 것"이라며 "지역 수요를 반영한 실효성 있는 기술교육을 통해 도민의 고용 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com