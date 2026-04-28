HD현대, 한국과학영재학교와 이공계 인재 육성 나선다

AI 핵심 요약beta
- HD현대가 28일 한국과학영재학교와 이공계 인재 육성 업무협약을 체결했다.
- 부산 본관에서 장광필 미래기술원장과 최종배 교장이 참석한 가운데 창의연구센터 현판식을 가졌다.
- 인재 지원·특강·견학 등을 장기 제공하며 글로벌 대학 협력도 확대한다.
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인재 육성 및 연구 지원, 연사 특강, 그룹사 견학 등 연중 상시 지원
"급변하는 기술환경 및 글로벌 경쟁 속 이공계 인재 육성 앞장설 것"
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대가 과학영재학교와 손잡고 이공계 인재 육성에 나선다.
HD현대는 28일 한국과학기술원(KAIST) 부설 한국과학영재학교와 업무 협약을 체결했다고 밝혔다
부산 한국과학영재학교 본관에서 열린 이날 체결식에는 HD한국조선해양 장광필 미래기술원장과 한국과학영재학교 최종배 교장 등 관계자들이 참석했다. 이어 연구 및 실습 용도로 사용될 'KSA-HD현대 창의연구센터'의 개소를 알리는 현판식이 진행됐다.
한국과학영재학교는 연구 중심 교육을 제공하는 국내 최초 과학영재학교로, 최근 11년간 배출된 졸업생들이 모두 이공계 대학으로 진학한 바 있다.
이번 협약을 통해 HD현대는 한국과학영재학교에 인재 육성 및 연구 지원, 과학기술·기업가 정신 등에 관한 연사 특강, HD현대 계열사 견학 및 현장 체험 등을 제공하기로 했다.
특히 학교의 학사 일정에 맞춰 연중 상시적으로 협력하기로 해, 일회성이 아닌 장기적 협력에 기반해 이공계 재학생들의 연구 및 진로 탐색을 지원하기로 했다는 게 특징이다.
HD한국조선해양 장광필 미래기술원장은 "빠르게 변화하는 기술 환경과 글로벌 경쟁 속에서 과학기술 인재의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있다"며 "대한민국 이공계 교육을 이끌어 온 한국과학영재학교와 협약을 통해 이공계 인재 육성에 앞장서겠다"고 밝혔다.
한편, HD현대는 영재학교 뿐 아니라 글로벌 명문 대학들과도 교육협력, 포럼 개최 등을 통해 글로벌 기술리더 양성에 힘쓰고 있다. 2024년 7월에는 미국 미시간대학교, 서울대학교와 조선산업 인재육성을 위한 교육협력 MOU를 맺었으며, 후속 조치로 작년 6월 '한·미 조선협력 전문가 포럼'을 진행하기도 했다. 작년 3월에는 'MIT 조선해양 컨소시엄'을 발족시키고 미래 조선해양 기술을 연구하고 있다.
y2kid@newspim.com