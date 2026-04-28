SK바이오사이언스, 임직원 대상 RSU 도입…171억원 규모 자사주 매입

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39만주 취득해 임직원 보상 재원 활용

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스가 책임경영 강화와 주주가치 제고를 위해 전 임직원을 대상으로 조건부 주식보상(RSU·Restricted Stock Unit) 제도를 도입한다.

SK바이오사이언스는 전체 발행 주식의 약 0.5%에 해당하는 약 39만주의 자사주를 이달부터 오는 7월까지 분할 매입한다고 28일 공시했다. 취득 규모는 약 171억원 수준이다.

SK바이오사이언스 송도 글로벌 R&PD 센터 전경 [사진=SK바이오사이언스]

자기주식 취득은 회사가 장내에서 직접 매수하는 방식으로 진행되며, 취득한 자사주는 전량 임직원 보상 재원으로 활용될 예정이다.

회사는 이를 기반으로 성과 기반의 중장기 보상 체계인 RSU 제도를 시행할 계획이다. RSU는 일정 조건을 충족해야 주식을 부여하는 방식으로, 단기 주가 변동에 민감한 스톡옵션과 달리 임직원과 주주의 이해관계를 장기적으로 일치시키는 보상 체계로 평가받는다.

SK바이오사이언스 임직원들은 올해 회사와 체결한 약정에 따라 최소 3년의 의무 근무 기간을 거친 이후 주식을 부여받게 된다. 회사는 이를 통해 핵심 인재의 장기 근속을 유도하고 중장기적인 기업가치 상승을 견인한다는 방침이다.

현재 SK바이오사이언스는 글로벌 백신·바이오 기업 도약을 목표로 중장기 성장 전략을 추진하고 있다.

사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 단백접합 백신 후보물질 'GBP410'은 글로벌 임상 3상을 진행 중이며, 범용 코로나19 백신과 RSV 예방항체, 패치형 독감백신 등도 국제기구 및 기관과 협력해 개발하고 있다.

회사는 이 같은 파이프라인 성과가 기업가치 상승으로 이어지는 시점에 임직원들이 실질적 보상을 받을 수 있도록 RSU 제도를 설계했다고 설명했다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 "미래 성장에 대한 자신감을 바탕으로 성과 연동 임직원 보상 체계 도입을 결정했다"며 "성과와 기업가치가 연결되는 구조를 통해 주주와 구성원이 함께 성장하는 기반을 만들고 중장기 성장의 실행력을 더욱 높여가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com