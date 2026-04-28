이장우 대전시장 "새마을 정신으로 경제 위기 극복"

AI 핵심 요약beta
- 이장우 대전시장이 28일 새마을의 날 행사에서 경제 위기 극복을 강조했다.
- 대전시는 새마을회와 함께 시청 대강당에서 56주년 기념행사를 열었다.
- 유공자 12명에게 표창을 수여하고 근면·자조·협동 정신을 촉구했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 대전시장이 새마을 정신으로 경제 위기를 극복해야 한다고 강조했다.
대전시는 대전시새마을회와 함께 28일 대전시청 대강당에서 새마을운동 제창 56주년을 맞아 '제16회 새마을의 날 기념행사'를 열었다.
이날 행사에는 이장우 대전시장을 비롯해 조원휘 대전시의장, 지역 국회의원, 각 구청장, 박영복 새마을회장과 새마을 회원 등 700여 명이 참석해 자리를 함께했다.
행사에서는 지역사회 발전과 새마을운동 활성화에 기여한 유공자 12명에게 표창이 수여됐다.
이장우 대전시장은 "근면·자조·협동의 새마을 정신은 지난 56년간 대한민국 발전 근간이자, 오늘날 복합적인 경제 위기를 극복할 핵심 동력"이라며 "대외 경제의 불확실성이 지속되는 상황일수록 '할 수 있다'라는 불굴의 새마을 정신을 바탕으로 위기를 안정적으로 극복해야 한다"고 강조했다.
nn0416@newspim.com