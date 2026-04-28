김영록 "전남, 농업AX 선도"…무안에 2546억 스마트팜 구축

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 28일 국가 농업AX플랫폼 우선협상대상자로 선정됐다.
- 김영록 지사는 무안에 2546억원 투입해 스마트팜 모델을 구축한다.
- 농업인 소득 기반 마련과 K-농업 수출 확대를 목표로 2030년 완공한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 '국가 농업AX플랫폼' 우선협상대상자로 선정되며 무안 일원에 대규모 스마트농업 거점을 조성한다.
김영록 전남도지사는 28일 농림축산식품부의 국가 농업AX플랫폼 공모사업 우선협상대상자 선정에 대해 환영 입장을 밝히고 "전남을 세계적 스마트농업 표준모델로 만들겠다"고 밝혔다.
국가 농업AX플랫폼은 기후위기와 농촌 노동력 부족 등 구조적 문제를 인공지능(AI)과 데이터 기반 기술로 해결하기 위한 국가 단위 프로젝트다.
전남도는 이번 사업을 통해 국내 농업의 디지털 전환을 선도하는 핵심 거점으로 도약한다는 구상이다.
도는 무안군 해제면 일원에 총사업비 2546억원을 투입해 AI 기반 수출지향형 스마트팜 모델을 구축할 계획이다. 여기에 정부 예산에 반영된 1150억원 규모의 글로벌 비즈니스센터, 농업AX 실증센터, AI 생육지원 데이터센터 등 3대 핵심 인프라도 인근에 조성될 예정이다.
김 지사는 "농업인의 안정적 소득 기반을 마련하고 식량안보와 K-농업 수출 확대를 동시에 견인할 것"이라며 "2030년 완공을 목표로 공공과 민간이 함께하는 농업 혁신 생태계를 구축하겠다"고 말했다
ej7648@newspim.com