한득수 민주당 임실군수 후보 선출...통합 행보 본격화

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경선 후보 정책 계승과 민심 통합 기반 선거전 돌입

민주당 승리와 임실 미래발전 위한 정책행보 강조

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 예비후보가 28일 더불어민주당 임실군수 후보로 선출됐다. 한득수 후보는 경선 결과에 대한 감사와 함께 민심 통합과 정책선거를 강조하며 본선 행보에 본격 나섰다.

한 후보는 이날 입장문을 통해 "당원과 군민의 선택을 겸허히 받들고 민주당 승리와 임실 발전을 위해 뛰고 또 뛰겠다"고 밝혔다.

한득수 민주당 임실군수 후보[사진=한득수 캠프] 2026.04.28 gojongwin@newspim.com

한 후보는 최근 임실지역에서 불거진 '돈봉투 의혹'과 관련한 개표 지연에 대해 유감을 표하며 "군민들께 걱정을 끼쳐 송구하다"고 말했다.

이어 민주당 중앙당 윤리감찰단 조사에 성실히 임했고 최고위원회 결정으로 결선투표 개표가 진행된 점에 대해 당의 조치에 감사의 뜻을 전했다.

이번 경선 결과에 대해 한 후보는 권리당원과 군민들의 뜻이 반영된 결과로 평가하며 민심 통합과 지역 발전을 위한 책임 있는 역할을 강조했다.

특히 남은 선거기간 정정당당한 선거운동과 정책 중심 경쟁을 통해 당 승리를 이끌겠다는 의지를 밝혔다.

경선 과정에서 경쟁했던 후보들의 정책도 계승하겠다는 입장도 내놨다. 통합을 기반으로 경선 과정의 다양한 정책과 의견을 군정 비전으로 연결해 나가겠다는 구상이다.

아울러 군민 의견을 폭넓게 수렴해 임실 미래 발전을 앞당기는 데 집중하겠다고 강조했다.

한 후보는 "경선에 함께한 후보들의 정책을 이어받아 통합의 길로 나아가겠다"며 "군민 목소리를 바탕으로 임실 발전을 위한 책임 있는 행보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com