안양시 "우수한 품질의 공공 건축물 건립 위해 행정 역량 집중"

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'공공 건축 품질 및 안전 강화 워크숍' 개최

"실무 현장 기술력 끌어올리는 중요한 전환점"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 우수한 품질의 공공 건축물 건립을 위해 행정 역량을 집중하고 있다.

시는 지난 27일 오후 2시 시청 4층 회의실에서 관계 공무원과 시공사 관계자·설계자 등 100여 명이 참석한 가운데 '공공 건축 품질 및 안전 강화 워크숍'을 개최했다고 28일 밝혔다.

27일 오후 2시 시청 4층 회의실에서 열린 공공 건축 품질 및 안전 강화 워크숍 사진. [사진=안양시]

이번 워크숍은 시가 추진하는 주요 공공 건축 프로젝트의 완성도를 극대화하고, 현장에서 발생하는 하자 예방 기술을 공유해 시민들에게 보다 안전한 시설 환경을 제공하고자 마련됐다.

교육에는 국내 패시브 건축 분야의 최고 권위자인 최정만 (사)한국패시브건축협회장이 강사로 나섰다. 최 회장은 '부위별 누수의 원인과 대책'을 주제로 수직 콘크리트면 누수, 창문 주변 정밀 시공, 배관·전선 관통부 처리, 평·경사 지붕 방수 기법 등 실무에서 놓치기 쉬운 핵심 공정을 정밀 분석하며 기술적 해법을 제시했다.

시는 기술 교육뿐만 아니라 재정 건전성을 높이기 위한 '계약 심사 직무 교육'도 병행했다. 사업 예정 가격과 설계 변경 금액의 적정성을 사전에 꼼꼼히 검토해 예산 낭비 요인을 차단하고, 계약 업무의 전문·공정성을 높여 행정 전반의 신뢰도를 확보하겠다는 취지다.

워크숍에 참여한 한 현장 관계자는 "단순 이론 교육이 아니라 실제 현장에서 발생하는 누수 사례와 구체적인 시공 디테일을 직접 확인할 수 있어 큰 도움이 됐다"며, "공공 건축물에 대한 시민들의 신뢰를 높이는 계기가 될 것"이라고 전했다.

안양시 관계자는 "이번 워크숍이 실무 현장의 기술력을 한 단계 끌어올리는 중요한 전환점이 되길 바란다"며, "앞으로도 철저한 현장 행정을 통해 시민들이 진심으로 신뢰하고 자부심을 느낄 수 있는 고품격 도시 공간을 조성하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

시는 이번 워크숍에서 공유된 기술과 노하우를 시 공공 건축 현장에 전파하고, 지속적인 소통과 현장 지도를 통해 '우수한 품질의 공공 건축'을 구축해 나갈 방침이다.

1141world@newspim.com