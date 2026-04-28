'스파이더맨: 브랜 뉴 데이', 부산 광안리서 역대급 1500대 드론X레이저쇼

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 부산 광안리 하늘을 화려하게 수놓을 스페셜 드론×레이저쇼 공연을 예고했다.

오는 5월 2일 오후 8시와 오후 10시, 부산 광안리 해변 일대에서 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 7월 개봉을 앞두고 광안리 밤하늘을 다이나믹하게 수놓을 드론쇼와 레이저쇼가 진행된다.

부산광역시 수영구청과 협업으로 진행되는 이번 '광안리 M 드론라이트쇼'의 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 at 광안리'는 탁 트인 해변과 광활한 광안대교를 배경으로 역동적인 빛과 음악이 어우러지며 관광객들의 시선을 사로잡을 전망이다.

[사진=소니픽쳐스]

무엇보다 이번 공연은 5월의 첫 공연으로 광안리 드론×레이저쇼 제3회 시범 공연과 연계하여 드론쇼 전후로 웅장한 레이저쇼 연출이 함께 진행되며, 첫 번째 예고편의 공개 이후 팬들의 호기심을 자극해 온 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 새로운 슈트의 모습을 담은 장면과 짜릿한 액션 명장면들이 상공에 거대하게 구현될 예정이라 기대를 높인다.

특히 1500대의 대규모 드론 군단이 투입되어, 그 어느 때보다 정교하고 화려한 비주얼을 완성할 것으로 예고된다. 전국 각지 팬들과 부산광역시 시민들을 뉴욕 한복판으로 초대할 이번 공연은 7월 극장 개봉을 손꼽아 기다려온 관객들의 기다림을 달래줄 깜짝 이벤트이자 완벽한 시각적 카타르시스를 선사할 것으로 관심이 집중되고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '샹치와 텐 링즈의 전설'로 스타일리시한 액션을 선보였던 데스틴 크리튼 감독이 연출을 맡고, 완벽한 싱크로율을 보여준 톰 홀랜드가 다시 한번 '피터 파커'이자 '스파이더맨'으로 열연을 펼친다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 예고 공개 24시간 만에 누적 7억 1860만 회 조회수를 돌파하고, 영화 예고편 최초로 누적 조회수 10억 회란 놀라운 기록을 달성했다. 오는 7월 개봉을 앞두고 있으며 올해 가장 기대되는 화제작 중 하나로 꼽히고 있다.

jyyang@newspim.com