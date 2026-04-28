"렌터카 75% 할인"…코레일, 5월 MaaS 파격 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 28일 5월 한 달간 MaaS 할인 행사를 발표했다.
- 렌터카 75%, 카셰어링 60%, 관광택시 60% 할인 혜택을 제공한다.
- 식음료 20%, 짐배송 1000원 할인과 경품 이벤트도 진행한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 가정의 달을 맞아 기차여행 비용 부담을 낮춘 대규모 할인 행사가 한 달간 펼쳐진다. 코레일이 교통과 관광을 묶은 통합 서비스 'MaaS'를 앞세워 최대 75% 할인 혜택과 경품 이벤트를 동시에 내놨다.
한국철도공사(코레일)는 5월 한 달 동안 모바일 앱 '코레일톡'을 기반으로 한 '코레일 MaaS(Mobility as a Service)' 제휴서비스 할인 및 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.
'코레일 MaaS'는 승차권 예매는 물론 렌터카, 카셰어링, 관광택시, 식음료 예약 등 교통과 여행 서비스를 한 번에 이용할 수 있는 통합 플랫폼이다.
우선 렌터카 이용 시 대여료를 최대 75%까지 즉시 할인하며 역 인근 공유 차량을 이용하는 카셰어링(롯데렌터카 G car) 서비스도 60% 할인 혜택을 제공한다. 카셰어링 이용 고객 중 20명을 추첨해 2만 G포인트도 증정한다.
지역 관광 활성화를 위한 '관광택시' 할인도 눈에 띈다. 영주, 평창, 홍성 등 전국 23개 지역에서 지자체 지원을 통해 최대 60%까지 요금이 할인되며 제휴사 로이쿠가 3000원 추가 할인을 제공한다.
이 밖에도 코레일톡에서 식음료를 미리 주문해 역에서 대기 없이 수령할 수 있는 '커피&빵' 서비스는 1만 원 이상 결제 시 20% 할인되며 여행 짐을 미리 보내는 '짐배송' 서비스는 수하물 크기와 관계없이 1000원 할인된다.
이민성 코레일 고객마케팅단장은 "가정의 달을 맞아 가족·지인과 함께하는 기차여행이 더욱 풍성해지도록 다양한 할인 혜택을 마련했다"며 "앞으로도 고객이 체감할 수 있는 연계 교통·관광 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com