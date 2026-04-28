성기선, 안민석 단일후보와 '원팀' 결성…"경기교육 대전환 위해 헌신"

안민석 캠프 합류 공식화…"분열 대신 결속으로 승리할 것"

안민석 "정책·인재 통합해 협력 체계 구축…교육개혁 동지 얻어"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기지역 민주·진보 진영의 교육감 단일화 이후, 후보들 간의 결속이 본격화되며 '원팀' 행보에 속도가 붙고 있다.

성기선 경기도교육감 예비후보는 28일 안민석 민주·진보 단일후보 캠프를 전격 방문했다. [사진=안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

성기선 경기도교육감 예비후보는 28일 안민석 민주·진보 단일후보 캠프를 전격 방문해 경기교육 대전환을 위한 결합을 공식 선언했다. 이는 경선 이후 캠프 간의 조직과 정책을 통합해 본선 경쟁력을 극대화하려는 움직임으로 풀이된다.

성기선 예비후보는 이날 안 단일후보 캠프 관계자들과 만난 자리에서 "경선 이후 분열은 필패라는 판단 아래 하나로 힘을 모으기로 했다"며 합류 배경을 밝혔다.

성 예비후보는 "내 편과 네 편을 나누는 순간 진정한 '원팀'이 되기 어렵다"며 "같은 목표를 향해 함께 움직여야 하며, 이제는 과정이 아닌 결과로 변화를 만들어내야 할 시점"이라고 강조했다. 이어 "각자의 영역을 넘어 모든 경험과 역량을 한데 모을 때 경기교육의 의미 있는 변화가 가능하다"며 적극적인 역할을 다짐했다.

안민석 단일후보는 성 후보의 합류를 적극 환영하며 정책 파트너로서의 기대감을 드러냈다. 안 후보는 "성기선 후보는 교육 현장과 정책을 모두 아우르는 준비된 인재"라며 "성 후보가 준비해 온 소중한 공약과 인재들을 캠프에 담아 경기교육의 확실한 변화를 일궈내겠다"고 화답했다.

또한 "단순한 인적 결합을 넘어 선거 이후에도 함께 상의하며 대한민국 교육개혁을 이끌어갈 동지가 될 것"이라며 "실질적인 협력과 공동 운영 체계를 구축해 나가겠다"고 덧붙였다.

성기선 예비후보의 합류 선언으로 상당한 시너지 효과를 낼 것으로 본다. [사진=안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

합류를 선언한 성기선 예비후보는 문재인 정부 교육공약 설계 참여와 한국교육과정평가원장 역임 등 자타가 공인하는 교육정책 전문가다. 지난 2022년 선거에서도 단일후보로 출마해 탄탄한 정책 경쟁력을 입증한 바 있어, 이번 안민석 캠프 합류는 경기 교육계와 학부모들의 표심을 잡는 데 상당한 시너지 효과를 낼 것으로 보인다.

beignn@newspim.com