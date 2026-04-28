韩国KOSPI指数收盘再创新高 6700点得而复失

纽斯频通讯社首尔4月28日电 韩国股市28日继续走高，综合股价指数（KOSPI）盘中首次突破6700点关口并再度刷新收盘历史纪录。不过，受部分获利回吐影响，指数尾盘涨幅有所收窄。

28日KOSPI收于6641.02点，较前一交易日上涨25.99点，涨幅0.39%。盘中最高升至6712.73点，创历史新高。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，当天KOSPI收于6641.02点，较前一交易日上涨25.99点，涨幅0.39%。盘中最高升至6712.73点，创历史新高。

资金流向方面，个人投资者和机构投资者分别净买入5269亿韩元和1342亿韩元，外国投资者净卖出5722亿韩元。分析认为，在指数持续上涨后，部分外资选择高位获利了结。

从权重股表现看，个股涨跌互现。SK海力士上涨0.62%，现代汽车上涨5.92%，LG新能源上涨1.72%。三星电子下跌1.11%，韩华宇航下跌4.06%，斗山能源下跌0.85%。

韩国创业板科斯达克指数（KOSDAQ）则出现回调，收于1215.58点，较前一交易日下跌10.60点，跌幅0.86%。

资金方面，个人投资者在KOSDAQ市场净买入9401亿韩元，但外国投资者和机构投资者分别净卖出6593亿韩元和2661亿韩元。

证券机构分析认为，在缺乏重大宏观事件指引的背景下，市场正等待美国大型科技企业财报发布以及美联储联邦公开市场委员会（FOMC）会议结果，整体呈现板块轮动和个股分化走势。随着韩国上市公司财报季展开，企业业绩表现将成为影响市场走势的重要因素。

汇市方面，当天首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1473.6韩元，较前一交易日小幅走弱。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社