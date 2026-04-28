민주당 연제구지역위 "노정현 진보당 후보, 22대 총선 패배 책임져야"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산 연제구지역위원회가 진보당 노정현 부산 연제구청장 후보에게 총선 패배 책임과 사퇴를 요구했다.

민주당 연제구지역위원회는 28일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "진보당 노정현 후보는 22대 총선 패배에 대한 책임을 통감하고, 정치적 결단을 촉구한다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 연제구지역위원회가 28일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열어 진보당 노정현 금정구청장 후보에게 22대 총선 패배에 대한 정치적 책임을 질 것을 요구하고 있다. 2026.04.28

민주당은 "지난 22대 총선에서 노정현 후보는 민주당 이성문 후보와 단일화를 이루며 민주진영 단일후보로 선거를 치뤘다"고 언급하면서도 "결과는 패배였다. 국민의힘 김희정 후보에게 패배하며 시민들의 기대에 부응하지 못했다"고 질타했다.

그러면서 "정치는 결과에 책임을 지는 자리다. 특히 단일화는 수많은 지지자들의 양보와 헌신, 민주진영 전체의 결단 위에서 이뤄지는 것"이라며 "단일화의 결과가 패배로 이어졌다면, 그에 대한 정치적 책임 또한 무겁게 받아들여야 한다"고 강조했다.

이어 "노 후보는 지난 총선 패배에 대한 어떠한 책임 있는 모습도 보이지 않고 있다"면서 "오히려 이번 지방선거에서 또다시 구청장 후보 단일화를 요구하며 민주진영 내부 갈등을 반복적으로 조장하고 있다"고 직격했다.

또 "금정구와 동래구 등 다른 지역에서 활동하던 인사를 시의원 후보로 데려와 후보 등록까지 강행했다"며 "지역 정치와 주민 의사를 무시한 처사이자, 민주진영 전체의 공멸을 자초하는 행위"라고 날을 세웠다.

민주당은 "노 후보는 이제라도 지난 총선 패배에 대한 책임을 진정해야 한다. 민주진영의 분열을 중단하고 시민 앞에 책임 있는 결단을 내려야 한다"라며 "민주진영 전체를 위험에 빠드리면서까지 자신의 정치적 입지만을 고집하는 것은 결코 시민의 지지를 받을 수 없다"고 목소리를 높였다.

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