"'성비위 의혹·불법홍보 논란' 與 광주 광역의원 후보 자격 유지"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 광주시당이 성 비위 의혹을 받는 A후보의 후보 자격을 유지하기로 28일 결정했다.
- 불법 홍보물을 유포한 B후보도 자격이 유지돼 논란이 일고 있다.
- 재심을 청구한 박경신 전 후보는 중앙당 최고위원회의 기각 결정에 공정성 훼손을 지적했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당이 성 비위 의혹과 불법 홍보물 유포 논란이 제기된 광주 광역의원 경선 선출자에 대해 후보 자격을 유지하기로 결정했다.
민주당 광주시당 공천관리위원회는 성 비위 의혹을 받는 A후보에 대해 '후보 자격 유지' 결정을 내렸다고 28일 밝혔다.
A후보는 과거 여성 후배에게 전화를 걸어 부적절한 성적 발언을 한 의혹을 받는다. A후보에 대한 공관위 판단이 나온 만큼 중대선거구로 분류되는 북구 1선거구의 2차 경선이 재개될 것으로 보인다.
경선 과정에서 불법 홍보물을 유포해 논란을 일으킨 B후보도 자격이 유지됐다. B후보는 '박균택 의원 지지받는 단일후보' 등 문구가 사용된 홍보물을 유포해 공정한 경선을 방해했다는 비판을 받고 있다. 민주당 규정상 국회의원 등은 공개적으로 특정 후보를 지지하거나 반대하는 행위를 할 수 없도록 제한하고 있다.
민주당 광주시당은 박경신 전 경선후보의 재심 청구를 접수하고 인용 결정을 내렸으나 중앙당 최고위원회에서 기각됐다.
박 전 후보는 <뉴스핌>과 통화에서 "최고위는 불법 홍보물이 경선 결과에 끼친 영향이 미비하다고 판단했는데 도저히 납득할 수 없다"며 "민주화의 성지라고 불리는 광주에서 공정과 원칙이 흔들려서야 되겠느냐"고 말했다.
bless4ya@newspim.com