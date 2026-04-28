문금주 의원 "반도체 호황, 농어촌 상생기금 참여로 사회적 환원해야"

AI 핵심 요약beta
- 문금주 더불어민주당 의원이 28일 반도체 호황 속 농어촌 환원 확대를 촉구했다.
- 삼성·SK 실적 이면에 농어민 희생이 크다고 지적했다.
- 성과 배분에 사회적 책임과 농어촌 지원을 확대해야 한다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 문금주 더불어민주당 의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)은 28일 최근 반도체 산업 호황과 관련해 농어촌에 대한 실질적 환원 확대를 강하게 촉구했다.
문 의원은 이날 보도자료를 통해 "최근 삼성전자와 SK하이닉스가 사상 최대 실적을 기록했지만 그 성과의 이면에는 농어민들의 오랜 희생이 자리하고 있다"며 이같이 밝혔다.
문 의원은 "대한민국이 추진해 온 자유무역협정(FTA) 과정에서 농축수산물 시장 개방이 확대되면서 농어민들은 생존을 건 경쟁에 내몰렸다"며 "이 같은 구조적 부담 속에서도 농어촌은 국가 경제를 지탱해 왔다"고 주장했다.
이어 "문제는 이러한 성장의 결실이 특정 대기업과 일부 산업에 집중되고 있다는 점"이라며 "농어민이 감내한 희생에 비해 보상과 지원은 여전히 부족하다"고 지적했다.
그러면서 "최근 반도체 업계 내부에서 제기되는 성과급 확대 요구는 정당한 측면이 있지만 기업의 성과는 노동뿐 아니라 국가 정책, 사회적 기반, 농어민의 희생이 결합된 결과"라며 "성과 배분 역시 보다 넓은 사회적 책임을 고려해야 한다"고 강조했다.
문 의원은 "기업이 사회적 기반 위에서 성장했다면 그 이익 또한 사회와 공유해야 한다"며 "농어민의 희생 위에 축적된 성과를 외면하는 구조는 지속 가능하지 않다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com