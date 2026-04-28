인천시, 5750여억 규모 비상경제 대책 마련

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 28일 중동 전쟁 장기화 피해 최소화를 위해 5757억 원 비상경제 대책을 시행한다.
- 수출 피해기업에 3010억 원, 소상공인·농어업인에 2747억 원 긴급자금을 지원한다.
- 고유가 피해지원금 TF 운영과 공공요금 동결 등 민생 안정 사업을 추진한다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 중동 전쟁 장기화로 인한 지역경제 피해 최소화를 위해 모두 5757억 원 규모의 비상경제 종합대책을 마련해 시행한다고 28일 밝혔다.
시는 중동 수출 피해기업에 3010억 원, 소상공인·농어업인에 2747억 원의 긴급자금을 지원하는 등 민생 안정 3대 분야 25개 세부사업을 추진한다.
시는 중동 수출기업·협력업체에 500억 원의 긴급경영안정자금을 투입하고 자금 소진 시 500억 원을 추가 지원한다는 방침이다. 또 하반기 경영안정자금 2000억 원을 상반기로 앞당겨 지원한다.
시는 물류비·수출보험 지원을 확대하고 인천상공회의소와 인천테크노파크의 '중동 전쟁 피해·애로 신고센터'를 상시 가동한다.
소상공인에는 올해 확보된 경영안정자금 3250억 원 가운데 2745억 원을 상반기 집중 지원하고 폐업자 재기 '새출발 사업'을 조기 추진한다. 어업인은 면세유 지급을 연 2회로 늘리고 상한액을 700만 원으로 확대한다.
시는 민생 안정을 위해 '고유가 피해지원금'이 신속하게 집행될 수 있도록 군·구에 TF를 운영하고 버스·택시 등 7대 공공요금 동결, 생활물가·농축산물 주간 모니터링, 종량제 쓰레기봉투 공급 안정화를 추진한다.
별도로 동구 철강산업 '4중고' 대응을 위해 산업위기 선제대응지역 지정 신청을 조기에 마무리 짓기로 했다.
유정복 인천시장은 "중동 정세가 시민 생활 전반에 미치는 만큼 종합적 대응으로 민생경제가 안정되도록 대책을 마련했다"고 말했다.
hjk01@newspim.com