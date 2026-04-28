전남도교육청, 출장비 부당집행 논란에 공식 사과

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항공료 1033만원 청구, 실제 요금은 817만원

차액 215만원 전액 환수 조치…"종합 개선책 마련"

[무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남도교육청은 김대중 교육감의 '국외 출장 항공료 부풀리기 의혹'에 대해 28일 공식 사과문을 발표했다.

전남도교육청은 이날 입장문을 내고 "예산이 실제보다 과다 집행된 점에 대해서는 사과드린다"며 "국외 출장 비용 전반에 대한 점검을 거쳐 종합적인 개선책을 마련하겠다"고 밝혔다.

전라남도교욱청 전경. [사진=뉴스핌 DB]

해당 의혹은 김대중 전남교육감이 2022년 10월 '국제교육협력관계 구축'을 목적으로 호주 출장을 가면서 항공료를 부풀렸다는 내용이다.

김 교육감은 인천-시드니 왕복과 현지 이동을 위한 항공료로 1033만원을 받았지만 실제 지불한 요금은 817만 원으로 확인됐으며 차액 215만 원은 현재 환수 조치된 상태다.

차액 부분은 김 교육감이 출장 목적에 맞게 사용했음을 영수증으로 증빙하면 보전받을 수 있지만 개인 부담하기로 한 것으로 전해졌다.

전남도교육청은 "차액은 현지 차량과 통역비, 가이드 등 현지 경비로 집행된 것으로 확인됐다"고 설명했지만 세부적인 내역은 공개하지 못했다.

지역 교육계와 시민사회에서는 쓴소리가 쏟아졌다. 강숙영·고두갑·김해룡·이정선 교육감 예비후보는 전날 광주시교육청에서 기자회견을 열고 의혹에 불을 지피며 사퇴 압박 카드를 꺼냈다.

이들은 "교육의 수장이 앞장서서 혈세를 쌈짓돈처럼 여기고 그것도 모자라 타국에서 부당한 이익을 취해 사용했다는 의혹은 전남 교육의 자부심을 뿌리째 흔드는 중대한 범죄행위"라고 비판했다.

특히 "부풀려진 항공료 차액은 현지에서 정체불명의 용도로 사용됐다는 의혹이 짙다"며 "공식 일정 이외의 사적 활동에 증빙 없이 사용했다면 명백한 공금 횡령이자 배임"이라고 강조했다.

학벌없는 사회를 위한 시민모임은 최근 입장문을 내고 "교육감의 객실 업그레이드 등 현지 경비로 사용돼 환수가 된 것 아니냐"고 주장했다.

그러면서 "부풀린 금액이 출장자 편의를 위해 활용됐다는 점은 출장자와 여행사 간 사전 공모나 암묵적 약속을 전제하지 않으면 이해하기 힘들다"며 "즉각 수사 의뢰해야 한다"고 주문했다.

bless4ya@newspim.com