관광공사, 관광두레와 여행업계 잇는 B2B 상담회 '두레함께데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 한국관광공사가 28일 '2026 두레함께데이'를 개최했다.
- 관광두레 주민사업체와 여행업계 131개사가 450여 건 상담을 진행했다.
- 5월부터 11월까지 두레 모객 지원 제도를 운영해 협업을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 28일 서울 콘래드호텔에서 '2026 두레함께데이(DAY)'를 개최했다.
관광두레는 지역 주민 공동체가 숙박·식음·기념품·체험 등 분야에서 지역 고유의 특색을 지닌 관광사업체를 창업하고 운영할 수 있도록 지원하는 정책 사업이다. 공사는 현재 전국 40개 기초지자체 158개 주민사업체를 육성 및 지원하고 있다. 이번 행사는 관광두레와 여행업계 간 만남의 장을 조성해 두레 여행상품의 판로를 넓히고 주민사업체의 성장을 돕기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 관광두레 주민사업체, 여행사, 온라인여행사 등 131개사 250여 명이 참석해 450여 건의 비즈니스 상담을 진행했다. 공사는 사전에 주민사업체를 대상으로 체험 상품 개선 컨설팅을 제공하고, 참가 업체들의 희망 분야를 반영한 사전 매칭을 통해 상담의 질을 높였다.
행사장 내에는 별도 전시 공간을 마련해 경북 의성의 백엽차세트, 강원 속초의 감자맥주, 충남 천안의 호두막걸리 등 28개 주민사업체의 로컬 매력을 담은 38개 상품을 소개했다. 아울러 오는 5월부터 11월까지 주민사업체와 여행사가 협업한 여행상품에 1인당 최대 3만 원의 체험료를 지원하는 '두레 모객 지원 제도'를 운영해 업계 간 협업을 이어갈 계획이다.
공사 정선희 지역개발실장은 "지난 분기 지방공항의 외래객 입국이 49.7%, 지방 체류일이 36.2% 증가하는 등 외국인들의 K-로컬에 대한 수요가 빠르게 늘고 있다"라며, "이번 행사를 비롯해 하반기에도 청년 주민사업체에 대한 지원을 확대해 관광두레가 여행업계와 더 많은 시너지를 낼 수 있도록 뒷받침하겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com