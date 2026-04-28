정영두, 인도 관광특구 지정·인디아타운 구상 발표…대통령 인도 성과 반영

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수로왕릉·가야테마파크 연계 관광자원 활성화

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 정영두 더불민주당 김해시장 후보가 인도 관광특구 지정과 '인디아타운' 조성 구상을 공식화했다.

정 후보는 28일 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "이재명 대통령의 인도 방문 성과를 김해에 뿌리내리겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 정영두 김해시장 후보가 28일 오전 김해시청 프레스센터에서 인도 관광특구 지정과 '인디아타운' 조성 구상을 공식화하는 기자회견을 하고 있다.[사진=정영두 후보 선거캠프] 2026.04.28

정 후보는 "정부에 '인도 관광특구 지정' 요청을 하고 동북아물류플랫폼 내에 인도 공과대학교(IIT) 코리아캠퍼스 유치, 인도 AI · IT 기업 유치 등을 포함하는 '인디아타운'을 조성하겠다"는 청사진을 내놨다.

수로왕릉, 허황후릉, 가야테마파크를 잇는 핵심 권역을 '인도관광특구'로 지정받아 인도 관광객을 유치하고 김해에 모디 총리가 제안한 한 인도 합작영화 '허황옥'의 세트장을 유치하겠다는 것이 골자다.

이는 급성장 중인 인도 관광 수요와 자본을 김해로 직접 끌어들이겠다는 전략으로 지역 관광산업과 콘텐츠 산업 동반 성장을 겨냥한 것으로 풀이된다.

정 후보는 "모디 총리의 '허황후 영화 합작' 제안은 김해 시민에게 큰 희망"이라며 "김해의 역사적 자산을 글로벌 콘텐츠로 확장하겠다"고 말했다.

이어 "인도 관광특구와 인디아타운 조성을 통한 IT·AI 기업 유치는 김해를 비롯한 부산·울산·경남 동남권 경제의 새로운 성장동력이 될 것"이라며 "지방정부가 국가 외교를 뒷받침하는 선도 모델을 만들겠다"고 강조했다.

이날 기자회견에는 김종철 가락종친회 종무위원장, 김성우 경남도회장, 김영립 김해회장 등이 개인 자격으로 참석해 특구 지정과 인디아타운 조성 추진에 힘을 보태기로 했다.

news2349@newspim.com