그래미 2관왕 켈라니, 5집 정규 앨범 발매… 알앤비 퀸의 귀환

AI 핵심 요약beta
- 켈라니가 24일 다섯 번째 정규앨범 '켈라니'를 전 세계 발매했다.
- 자전적 서사와 장르 넘나드는 음악으로 정체성을 드러냈다.
- 싱글 '폴디드'가 8억 스트리밍 돌파하며 그래미 2관왕 이뤘다.
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빌보드·스트리밍 차트 점령 예고
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그래미 어워드 2관왕을 차지한 실력파 알앤비(R&B) 가수 켈라니(Kehlani)가 지난 24일 다섯 번째 정규 앨범이자 자신의 이름을 내건 '켈라니(Kehlani)'를 전 세계에 동시 발매했다고 28일 밝혔다.
이번 신보는 아티스트 본인의 내면과 정체성을 진솔하게 담아낸 자전적 서사로 구성됐으며 장르를 넘나드는 감각적인 음악적 역량을 통해 독보적인 존재감을 다시 한번 입증할 계획이다.
새 앨범의 흥행을 견인하고 있는 첫 싱글 '폴디드(Folded)'는 이미 글로벌 누적 스트리밍 8억 회를 돌파하며 강력한 화제를 모았다. 올해 그래미 어워드에서 '최우수 알앤비 노래'와 '최우수 알앤비 퍼포먼스'를 휩쓸며 2관왕에 올랐으며 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 최고 6위를 기록하며 대중과 평단의 찬사를 동시에 이끌어내고 있다.
수록곡들의 면면도 화려하다. 선공개된 '아웃 더 윈도우(Out The Window)'는 켈라니만의 독보적인 음악적 방향성을 공고히 했으며 전설적인 아티스트 미시 엘리엇이 피처링으로 참여한 '백 앤 포스(Back and Forth)'는 섬세한 감성과 강렬한 에너지가 조화를 이루며 앨범의 완성도를 높였다.
켈라니는 최근 코첼라 페스티벌 무대에 깜짝 등장해 글로벌 팬들을 열광시킨 데 이어 향후 에센스 페스티벌과 루츠 피크닉 등 주요 음악 축제를 통해 신곡 라이브를 선보일 예정이다. 현재까지 누적 스트리밍 50억 회 이상을 기록 중인 켈라니는 현대 알앤비 씬에서 가장 영향력 있는 아티스트 중 한 명으로 손꼽힌다.
taeyi427@newspim.com