부산시, 2028 세계디자인수도 로고 플레이 프로젝트 추진

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이준호 팬층 활용한 시민 참여 이벤트

시민 의견 바탕 콘텐츠 제작 정책 반영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 2028 세계디자인수도(WDC) 부산의 도시브랜드 확산을 위해 홍보대사와 함께하는 '로고 플레이(Logo Play)' 프로젝트를 본격 추진한다고 28일 밝혔다.

이번 프로젝트는 세계디자인수도 공식 로고를 기반으로 홍보대사와 시민 참여, 도시공간을 결합해 콘텐츠를 확장하는 참여형 도시브랜드 홍보다. 온·오프라인을 연계해 도시 전반을 하나의 콘텐츠로 구현하는 것이 핵심이다.

2028 세계디자인수도(WDC) 부산 홍보영상 썸네일[사진=부산시] 2026.04.28

시는 이날 홍보대사 이준호가 참여한 촬영 현장과 메시지를 담은 메이킹 영상과 쇼트폼 콘텐츠를 부산시 공식 유튜브와 세계디자인수도 인스타그램에 공개한다. 해당 콘텐츠는 디자인에 대한 메시지와 향후 비전을 담아 시민 공감대 확산을 유도할 것으로 기대된다.

이준호는 드라마와 영화, 음악 등 다양한 분야에서 활동하며 글로벌 팬층을 확보한 인물로, 해외 OTT 플랫폼을 통한 인지도 확산 효과가 클 것으로 시는 보고 있다. 사회공헌 활동을 통해 포용 가치를 실천해 온 점도 '모두를 포용하는 디자인 도시' 비전과 부합한다는 평가다.

시는 외국인 관광객 증가 추세에 맞춰 글로벌 확산 전략도 강화한다. 이준호가 출연한 영상을 활용해 "당신에게 디자인이란 무엇인가"를 주제로 시민 참여 이벤트를 진행한다.

참여자는 시 공식 인스타그램을 팔로우한 뒤 네이버 폼으로 의견을 제출하면 되며, 추첨을 통해 홍보대사 친필 사인이 담긴 WDC 포스터와 모자를 제공한다. 참여 기간은 다음 달 6일부터 31일까지다.

수집된 의견은 향후 콘텐츠 제작과 정책 홍보 메시지 개발에 반영해 시민 참여형 디자인 도시 구현에 활용할 계획이다.

시는 시청 도시철도 연결 통로를 활용한 'WDC 커넥트 로드'를 운영 중이다. 기둥 래핑과 디지털 정보 디스플레이(DID), 계단 공간 등을 활용해 세계디자인수도의 비전과 핵심 메시지를 전달하는 상시 홍보 공간이다. 이준호 콘텐츠를 중심으로 구성해 시민 접근성과 상징성을 높였다.

시는 향후 인공지능(AI) 기반 디지털 플랫폼을 활용한 글로벌 홍보, 시민 참여 콘텐츠 고도화, 국내외 행사 연계 마케팅 등을 통해 도시브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화할 방침이다.

이준호는 "디자인은 도시의 이야기와 삶의 방식을 만들어가는 과정"이라며 "홍보대사로서 부산의 매력과 디자인의 가능성을 널리 알리겠다"고 말했다.

문정주 부산시 미래디자인본부장은 "글로벌 영향력을 갖춘 홍보대사 참여로 부산 브랜드 확산이 기대된다"며 "시민과 함께 만드는 디자인 도시 가치를 널리 알리겠다"고 전했다.

ndh4000@newspim.com