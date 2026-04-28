이마트, 9년차 맞은 '플라스틱 수거 캠페인' 파트너 8개사 추가

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 24일 가플지우 캠페인 협약식을 열고 파트너사 8개를 추가했다.
- 총 19개사가 참여하며 2018년 시작한 플라스틱 수거 캠페인을 확대했다.
- 올해부터 저품질 폐플라스틱 업사이클링과 해안 정화 활동을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 자원순환 캠페인 '가플지우'의 신규 파트너사 8개를 추가했다.
이마트는 지난 24일 2026년 협약식을 열고 기존 11개 파트너사와 함께 총 19개사가 참여하는 규모로 확대했다고 28일 밝혔다.
'가져와요 플라스틱, 지켜가요 우리 바다'의 줄임말인 '가플지우'는 2018년 이마트, 테라사이클, 한국P&G가 시작한 캠페인으로 올해 9년째를 맞았다.
이마트는 2018년부터 지난 3월까지 전국 매장 내 설치한 플라스틱 수거함을 통해 64톤(t)의 폐플라스틱을 수거했다. 수거된 플라스틱은 어린이 교통안전 반사판 2만1000개, 접이식 쇼핑 카트 1만3500개, 집게 3000개 등으로 업사이클링돼 지역사회에 기부됐다. 일부는 이마트 쇼핑용 장바구니로 재활용돼 현재 매장에서 사용 중이다.
지난 2022년부터는 해안 정화 활동도 진행했다. 지난 3월까지 총 68회에 걸쳐 3000여 명의 자원봉사자가 참여해 누적 22톤의 해양쓰레기를 수거했다. 2023년부터는 해양 환경 보호 교육 프로그램도 운영하고 있다.
올해부터는 재활용이 어려웠던 저품질 폐플라스틱까지 활용 범위를 넓혀 업사이클링 제품으로 제작할 계획이다. 또한 시민 참여형 해안 정화 활동인 '이달의 바다'와 바다의 날(5월 31일)을 기념한 어린이 해양체험 교육을 강화하기로 했다. 협약식 다음날인 지난 25일에는 이마트 임직원과 파트너사 블루사이렌이 인천 영종도 삼목항에서 해안 정화 활동을 진행했다.
nrd@newspim.com