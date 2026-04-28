[특징주] LG이노텍, 호실적에 52주 신고가 경신

AI 핵심 요약beta
- LG이노텍이 28일 호실적을 바탕으로 52주 신고가를 경신했다.
- 1분기 매출 5조5348억원, 영업이익 2953억원으로 전년 동기 대비 매출 11.1%, 영업이익 136% 증가했다.
- 모바일 카메라 모듈과 고부가 반도체 기판, 모빌리티 부품 매출 확대가 실적 개선을 주도했다.
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카메라 모듈·고부가 기판 사업 성장세 견조
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LG이노텍이 호실적을 바탕으로 28일 장 초반 강세를 보이며 52주 신고가를 경신했다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 31분 기준 LG이노텍은 전 거래일 대비 2만9000원(5.41%) 오른 56만5000원에 거래 중이다. 주가는 장중 한때 59만2000원까지 치솟으며 52주 신고가를 새로 썼다.
주가 상승은 기대치를 웃도는 실적 영향으로 풀이된다. LG이노텍은 2026년 1분기 매출 5조5348억원, 영업이익 2953억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 11.1%, 영업이익은 136% 증가하며 계절적 비수기에도 두 자릿수 성장세를 나타냈다.
실적 개선은 모바일 카메라 모듈 수요가 견조하게 이어진 가운데, 무선주파수시스템인패키지(RF-SiP), 플립칩-칩스케일패키지(FC-CSP), 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA) 등 고부가 반도체 기판 사업이 안정적으로 성장한 데 따른 것으로 분석된다. 여기에 차량용 카메라와 조명 모듈 등 모빌리티 부품 매출 확대도 실적을 뒷받침했다.
LG이노텍은 차량용 카메라와 라이다(LiDAR), 레이더를 결합한 복합 센싱 모듈을 중심으로 자율주행 및 로봇 등 피지컬 AI 분야로의 사업 확장에도 속도를 내고 있다. 기존 광학 사업을 기반으로 전장 부품과 반도체 기판, 센싱 설루션까지 포트폴리오를 넓히며 성장 동력을 강화하는 모습이다.
rkgml925@newspim.com