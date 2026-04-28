에스엔시스, 삼성중공업 셀시우스 LNGC 3척 리피트 수주

약 100억원 규모 풀패키지 공급 계약 체결

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선 기자재 통합 솔루션 전문 기업 에스엔시스는 삼성중공업이 건조하는 셀시우스 탱커스의 액화천연가스운반선(LNGC) 3척에 대해 약 100억원 규모의 풀패키지 공급 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이는 지난해 11월 동일 선사·동일 설계 기반의 LNGC 3척에 약 100억원 규모의 풀패키지를 공급한 데 이은 재수주다. 셀시우스 탱커스가 동일 사양으로 재발주한 프로젝트에 에스엔시스가 다시 선정되며 공급 안정성을 입증했다.

회사에 따르면 셀시우스 탱커스는 삼성중공업에 LNGC를 가장 많이 발주한 선사로, 누적 발주량은 총 17척이다. 에스엔시스는 이 17척 전량에 대해 풀패키지 공급사로 연속 선정되며 해당 프로젝트의 핵심 기자재 파트너로서 입지를 다져왔다.

에스엔시스 로고. [사진=에스엔시스]

LNG 운반선은 영하 163도의 극저온 환경에서 운항하는 고난도 선박으로, 정밀한 제어 기술과 복합 시스템 통합 역량이 필수적이다. 에스엔시스는 배전반, 운항제어, 선박평형수처리장치(BWMS)를 하나의 패키지로 통합 공급할 수 있는 역량을 바탕으로 조선소의 인터페이스 부담을 줄이고 설치·시운전 효율을 높이고 있다. 이 같은 3개 시스템의 통합 공급은 글로벌 시장에서도 소수의 기업만이 구현할 수 있는 기술이다.

에스엔시스는 삼성중공업에서의 성과를 바탕으로 한화오션 등 국내 타 조선소 및 글로벌 시장으로의 공급 확대를 추진 중이다. 글로벌 선사들의 친환경·고사양 선박 발주가 이어지면서 단일 공급사로부터 핵심 시스템을 일괄 조달하려는 풀패키지 수요가 늘고 있기 때문이다.

에스엔시스 관계자는 "동일 선사로부터의 리피트 수주는 당사 풀패키지 공급 역량에 대한 시장의 신뢰를 보여주는 결과"라며 "삼성중공업 고사양 LNGC를 중심으로 수주 레퍼런스를 지속 확대하고, 한화오션을 비롯한 글로벌 수주 확장에도 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com