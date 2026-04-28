1분기 역대 최고 실적 이어간다…문체부, 방한 관광객 20만명 유치작전 돌입

日 골든위크·中 노동절 연휴 겨 황금연휴 외래객 유치 총력전

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 일본 골든위크(4월 29일~5월 6일)와 중국 노동절 연휴(5월 1~5일)를 앞두고 방한 관광객 유치를 위한 전방위 대응에 나섰다.

최근 중동 사태 장기화로 항공권 가격이 오르면서 외래객 감소 우려가 커지고 있지만, 양 기관은 이번 연휴 기간 일본인 8~9만 명, 중국인 10~11만 명 등 총 18~20만 명의 방한 관광객을 예상하며 선제 대응에 나선 것이다. 이는 작년 연휴 대비 일평균 각각 18~20%, 22~32% 늘어난 수치다.

인천공항 제1여객터미널 전경 [사진=이형석 기자]

올해 1분기 방한 관광 실적은 이미 역대 최고 수준이다. 일본인 방한객은 94만 명으로 전년 동기 대비 20%, 중국인은 145만 명으로 29% 각각 증가했다.

◆ 일본 겨냥 가족 여행 패키지·규슈 밀착 캠페인

일본 시장을 겨냥해선 '2026 가족 친화적인 한국' 캠페인을 진행한다. 진에어·에어부산과 협업해 어린이 동반 가족에게 항공료 할인(1인당 1,000~2,000엔)과 귀국편 위탁수하물 추가(5kg) 혜택을 제공하고, 신세계 면세점·백화점 할인권도 지급한다. 제주 스누피 가든, 대구 이월드 등 가족 단위 관광지도 집중 홍보한다.

후쿠오카 등 규슈 지역 거주자를 대상으로는 '지금이야말로 부산' 캠페인을 펼친다. 후쿠오카-부산 간 항공편과 페리 이용객에게 특별 할인권을 배포하고, 크루즈 선사와 협업해 선상 불꽃놀이·노을 감상 프로그램을 40~50% 할인 제공한다.

현지 분위기 띄우기에도 공을 들인다. 4월 30일 후쿠오카에서 '케이-관광 로드쇼'를 열어 한류스타 황민현의 공연과 한국 관광 이야기쇼를 진행하고, 5월 1일에는 오사카 마이니치방송(MBS) 인기 프로그램 '주말코리아' 골든위크 특집을 통해 한국의 최신 패션·화장품·음식 트렌드를 소개할 예정이다. 청주공항에는 이와테·나가노 출발 전세편 탑승객을 위한 환영 행사도 마련된다.

◆ 중국은 한국 인기 지속…김해공항 환대 부스 운영

중국 방한 시장도 호조세다. 비자 정책 완화와 중국 정부의 춘계 방학(4월 29일~5월 7일) 정책이 맞물리면서 한중 최단 거리 노선인 산동 지역 여행사의 모객량은 전년 대비 30~60% 늘었다. 노동절 연휴 기간 한국을 기항지로 하는 크루즈도 4편이 운항될 예정이다.

문체부와 공사는 상하이-김해 직항 이용 입국객을 겨냥해 김해국제공항 입국장에 환대 부스를 운영한다. '나의 운명의 도시는 어디일까' 룰렛 행사 참여자에게는 부산·울산·포항·창원 4개 도시 기념품과 함께 해운대 케이뷰티 코스, 광안리 해양 액티비티 코스 등 지역 체험 일정 정보와 할인권을 제공한다. 홍콩익스프레스와 공동으로 홍콩-김해·대구·제주 노선 항공권 할인 혜택도 준비해 홍콩과 광저우 방한 수요까지 지역 관광으로 흡수할 계획이다.

최휘영 장관은 "올해 2월부터 매주 '관광 상황실(워룸)'을 구성, 관광수요에 영향을 주는 여러 여건 변화와 도전에 대해 선제적으로 대응해 왔다"라며, "이번 중동사태로 인한 국제관광 수요 위축에도, 일본 골든위크와 중국 노동절이라는 계기를 잘 살려 방한 관광의 성장세를 유지해 나가겠다"라고 밝혔다. 이어 "이번 연휴 기간에 더욱 많은 외국인 관광객들이 따뜻해진 한국을 찾아 '케이-컬처'를 비롯한 다채로운 매력을 직접 경험하기를 기대한다"라고 덧붙였다.

fineview@newspim.com