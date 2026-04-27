강은미 "전남·광주 중증장애인 일자리 턱없이 부족…노동기금 설치"

AI 핵심 요약beta
- 강은미 정의당 후보가 27일 광주시의회에서 중증장애인 노동권 공약 발표했다.
- 중증장애인 7만6000명인데 공공일자리 채용은 광주 35명, 전남 130명에 불과하다.
- 권리중심 공공일자리 조례 제정과 모두의 노동기금 신설로 적정임금 보장한다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강은미 정의당 전남광주통합특별시장 후보가 중증장애인의 노동권 보장을 위한 공약을 내놨다.
강 후보는 27일 광주시의회에서 기자회견을 열고 "중증장애인에게도 헌법이 부여한 노동권을 보장하고 전남광주형 권리 중심 공공일자리를 확대하겠다"고 공언했다.
강 후보는 "전남·광주의 중증장애인 인구는 약 7만6000여명에 달한다"며 "그러나 올해 권리중심 공공일자리에 채용된 인원은 광주가 단 35명, 전남이 130명에 불과하다"고 지적했다.
그는 "중증장애인의 온당한 권리를 실현하기에는 일자리가 절대적으로 부족한 상황이다"고 설명했다.
특히 "노동시장에서 밀려난 중증장애인은 최저임금조차 보장받지 못하는 보호작업장으로 내몰리고 있다"며 "장애인에게 적용되는 최저임금법 예외 조항은 여전히 굳건한 차별로 작용하고 있다"고 지적했다.
이 같은 소외 현상은 "중증장애인을 노동의 주체가 아니라 시혜의 대상으로 바라보기 때문이다"고 분석했다.
강 후보는 '권리 중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 지원 조례'를 제정하고 '모두의 노동기금'을 신설해 적정 임금을 보장하는 공공일자리를 창출하겠다고 약속했다.
bless4ya@newspim.com