LG전자, 사내벤처 4곳 분사…AI·로봇·소재 스타트업으로

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사내벤처 육성 프로그램 '스튜디오341' 통해 독립

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 사내벤처 프로그램 '스튜디오341'을 통해 인공지능(AI), 로봇, 첨단 소재 분야의 사내벤처 4곳을 최종 선발했다고 27일 밝혔다. 이들은 독립 스타트업으로 분사해 기업간거래(B2B) 시장에서 경쟁력을 입증하게 된다.

LG전자는 최근 서울 강서구 마곡 사이언스파크에서 스튜디오341 데모데이를 열고 분사 자격을 갖춘 4개 팀을 선발했다. 선발된 사내벤처는 하드웨어 설계 데이터 오류 탐지 AI 솔루션 '세카', 기업용 AI 코딩 에이전트 '머신플로우', 주방 자동화 로봇 및 운영관리 B2B 솔루션 '프리키친랩', 팹리스 기반 첨단 난연 소재 설계 솔루션 '아토머'다.

LG전자가 최근 서울 강서구 마곡 사이언스파크에서 사내벤처 프로그램 '스튜디오341' 데모데이를 열고 최종 분사 자격을 갖춘 사내벤처 4개 팀을 선발했다. 사진은 최종 선발된 사내벤처 '머신플로우' 김봉상 대표가 회사를 소개하는 모습. [사진=LG전자]

이들은 지난해 7월 약 12대 1의 경쟁률을 뚫고 본선에 올라와 전문가 육성을 거쳐 최종 심사를 통과했다. 심사에는 LG전자와 스타트업 육성 전문 기업, 벤처투자사 관계자가 참여했으며, 아이템의 사업적 가치뿐 아니라 팀 구성과 역량 등을 평가했다.

각 팀은 심사 결과에 따라 최대 4억 원의 초기 투자를 받는다. LG전자는 7월 중 스핀오프 절차를 마무리할 예정이다. 분사 이후에도 필요한 지원을 이어가며, AI 자동화 솔루션, 로봇, 첨단 소재 영역에서 상호 시너지를 모색한다.

LG전자가 최근 서울 강서구 마곡 사이언스파크에서 사내벤처 프로그램 '스튜디오341' 데모데이를 열고 최종 분사 자격을 갖춘 사내벤처 4개 팀을 선발했다. 사진은 최종 선발된 사내벤처 '프리키친랩' 유진호 대표가 발표하는 모습. [사진=LG전자]

스튜디오341은 2023년 시작된 프로그램으로, 금성사 창업 당시의 도전과 혁신 정신을 계승하기 위해 기획됐다. 이름은 금성사의 첫 주소지인 부산시 부산진구 연지동 341번지에서 착안했다. LG전자는 스타트업 육성 전문 기업 블루포인트파트너스와 선발부터 육성, 스핀오프까지 협업한다.

지난 2024년 첫 분사한 스타트업들은 중소벤처기업부 기술창업 지원 프로그램 TIPS와 초격차 스타트업 DIPS에 선정되는 등 다양한 영역에서 성장하고 있다. 지난해부터는 프로그램을 확장해 외부 스타트업과의 오픈 이노베이션도 진행 중이다.

kji01@newspim.com